Tanja Raich, die in den Bücherwelten daheim ist

Sie liebt Bücher – die eigenen und die von anderen. Tanja Raich gehört zu den größten Schriftstellerinnen unseres Landes, sie ist aber auch im Verlagswesen höchst erfolgreich. Abstand von ihrer Arbeit gewinnt die Südtirolerin, die in Wien lebt, auf Reisen, bei kulturellen Veranstaltungen, schwimmend und auf dem Rad.Mehr über die in Meran geborene und in Lana aufgewachsene junge Frau, die in Wien Germanistik und Geschichte studiert hat und inzwischen Gedichte, Kurzgeschichten und Romane veröffentlicht, erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die neue Ausgabe des Malwettbewerbs für Kinder rund um die Kuh Dolomilla, wie immer mit tollen Preisen.Gäste im „Magazin“ sind Texterin Sabine Peer (In Frage gestellt), Starkoch Stefan Pappert (Sonntagsfrühstück), Sängerin Taylor Swift (Musik), die Trenkwalder (Schneidig & Schnulzig) sowie Chris Frank und Sam-D (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf den Col Bechei im Gadertal und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann dreht sich alles um herzhafte Backideen für jeden Anlass.„Star der Woche“ ist diesmal Sarah Jessica Parker (57), die zu den Hauptdarstellerinnen der neuen Comedyserie „And Just Like That...“ zählt (dienstags, ab 13. September, VOX, 20.15 Uhr).