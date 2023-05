Tanja Rainer bleibt Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings

Am Donnerstag wurde im Rahmen der 99. Vollversammlung des Südtiroler Jugendrings (SJR) im Schloss Maretsch in Bozen die SJR-Vorsitzende sowie der gesamte SJR-Vorstand gewählt. Tanja Rainer wurde einstimmig in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt.„Ich freue mich sehr, dem SJR für zwei weitere Jahre als Vorsitzende vorstehen zu können und möchte mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Die Kinder und Jugendlichen Südtirols haben wichtige Anliegen, für die wir uns mit unseren Mitgliedsorganisationen tatkräftig einsetzen werden,“ so Rainer.Philipp Tarfusser wurde von der Vollversammlung zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Vervollständigt wird der Vorstand durch Katharina van Rossem, Angelika Springeth und Sara Burger. Alex Niedermayr und Matthias von Wenzl standen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Die Vollversammlung dankte ihnen sehr herzlich für ihren wertvollen Einsatz und ihr großes Engagement.Des Weiteren verabschiedete der Südtiroler Jugendring mit seinen Mitgliedsorganisationen die Resolution „Junges Wohnen“. Mit dieser wird der Südtiroler Landtag dazu aufgefordert, die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf das Wohnen für junge Menschen so zu ändern, dass Wohnen für junge Menschen leistbar wird – und zwar sowohl am Mietmarkt als auch in Bezug auf Bau, Kauf und Sanierung.Die Resolution wird den politischen Entscheidungsträgern übermittelt – in der Hoffnung, dass sie möglichst rasch Berücksichtigung findet.