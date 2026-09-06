Was von außen oft leicht aussieht, ist in Wahrheit das Ergebnis jahrelanger Arbeit, großer Leidenschaft und konsequenter Hingabe. Für MAEXX war der Auftritt im Blue Marlin ein lang verfolgtes Ziel, das er sich mit viel Ausdauer und musikalischem Können erarbeitet hat.<BR \/><BR \/>Erst vor Kurzem feierte der Südtiroler seinen 40. Geburtstag. Der Auftritt auf Ibiza markiert damit auch symbolisch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts – und zugleich ein weiteres wichtiges Kapitel in seiner musikalischen Karriere.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356243_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ganz reibungslos verlief die Reise auf die Baleareninsel diesmal allerdings nicht. Flugprobleme und mehrere unvorhergesehene Hindernisse sorgten für eine kleine Reise-Odyssee. Dennoch schaffte es MAEXX gerade noch rechtzeitig nach Ibiza und konnte seinen Auftritt wie geplant absolvieren. <BR \/><BR \/>Mit gewohnter Professionalität und musikalischer Energie überzeugte der Südtiroler das Publikum und nutzte die besondere Gelegenheit, im Rahmen eines der renommiertesten Ibiza-Events an der Seite eines internationalen Szene-Stars wie Steve Lawler aufzutreten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356246_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie bereits bei früheren Stationen seiner Karriere wurde MAEXX auch dieses Mal von seiner Frau und Artist Managerin Mirjam Tschigg begleitet. Gemeinsam mit seiner Familie, die den Musiker auf seinem Weg unterstützt, ist die Freude über diesen besonderen Karriere-Moment entsprechend groß.<BR \/><BR \/>Und dabei soll es nicht bleiben: Weitere Auftritte von MAEXX auf Ibiza sind bereits in Planung. Auch musikalisch dürfen wir uns auf neue Songs und weitere Highlights freuen.