Therme Meran: Alle Bereiche geöffnet

Breakfast & Therme Ticket: Ein ausgiebiges Frühstück auf der Bistro-Terrasse und ein Tagesticket für den Thermenpark. Preis: 35 Euro



-

In den vergangenen Wochen konnte die Therme bereits Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren. Seit Mitte Mai ist der Thermenpark geöffnet und damit auch die Outdoor-Pools, der Kneipp-Parcours, der Seerosenteich, das Kinderbecken und die große Liegewiese mit den Relax Lounges. Außerdem sind aktuell auch das Bistro auf dem Thermenplatz, die MySpa, die Medical Area und das Fitness Center für Gäste geöffnet.Seit Dienstag, 1. Juni, darf nun auch das Herzstück der Therme Meran wieder Besucher willkommen heißen. Die Badehalle mit den 15 Indoor-Pools und den verschiedenen Relax- und Ruheräumen sowie die Saunas mit dem Außenbereich sind seit 1. Juni endlich wieder zugänglich. Damit ist die Therme wieder wetterunabhängig und kann ihren Gästen an sieben Tagen pro Woche und bei jeder Temperatur oder Witterung eine perfekte Badewelt bieten: An warmen Sommertagen im weitläufigen Park mit den Outdoor-Pools, an kühleren Regentagen in der geschützten Badehalle mit den Indoor-Pools.Um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, können Besucher ihre Tickets bereits vorab online kaufen.Auch in diesem Jahr gibt es wieder 2 beliebten Summer-Special-Tickets: