Er nehme an einer Studie der Universitätsklinik Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern teil, in der eine „Art von Antitherapie“ erforscht werde. „Ob das tatsächlich gegen den Krebs hilft, weiß man noch nicht, aber schaden kann es nicht“, sagte Gottschalk. <BR \/><BR \/>Alle zwei Wochen erhalte er eine Spritze. Ende November hatte Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Zuletzt sagte er laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung, dass er „momentan krebsfrei“ sei.<BR \/><BR \/>Gottschalk hatte die ZDF-Fernsehsendung „Wetten dass..?“ mit einer kurzen Unterbrechung von 1987 bis 2011 moderiert. Im vergangenen Jahr verabschiedete er sich von der großen Bühne. Ende November machte er seine Krebserkrankung öffentlich. <BR \/><BR \/>Im Dezember soll „Wetten dass..?“ ins Fernsehen zurückkehren. Die Ausgabe wird von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz moderiert, die durch die Band Tokio Hotel bekannt wurden.