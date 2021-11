Tihar-Fest in Nepal: Menschen ehren Hunde und Krähen

Den Hunden – egal ob Haustier oder Streuner – wurden am Mittwoch auch Blumen-Girlanden umgehängt und mit rotem Pulver auf die Stirn gemalt. Viele Hindus und Buddhisten in Nepal sehen Hunde und Krähen als Boten des Totengottes Yamaraj – sie versuchen diesen mit dem Fest zu besänftigen in der Hoffnung auf ein längeres Leben. Viele andere ehren ihre Hunde auch, um ihnen ihre Freundschaft zu zeigen.Insgesamt dauert das sogenannte Tihar-Fest vier bis fünf Tage. Das legen hinduistische Sternenkundler von Jahr zu Jahr neu fest.Am zweiten Fest-Tag werden kleine Lichter angezündet, um Laxmi, die Göttin des Wohlstands und Glücks, zu sich zu rufen. Am Freitag verehren die Menschen die im Hinduismus heiligen Kühe und Ochsen, da diese ebenfalls Symbole für Wohlstand und Glück sind. Die Tiere bekommen dann ebenfalls Blumenkränze, rotes Pulver auf die Stirn und Essen. Auch an den folgenden Tagen gibt es besondere Rituale.In Nepal herrscht der Glaube, dass es das Tihar-Fest schon seit dem Mittelalter gibt. Der Legende nach begann es, nachdem eine Prinzessin den Totengott überzeugt hatte, ihren Bruder erst nach dem Verwelken einer Blumenkette mitzunehmen.

dpa