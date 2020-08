Tiziano Ferro: „Beau“ hat es nicht geschafft

Das Foto zeigt einen trauernden Tiziano Ferro, der eine Nachricht überbringt, die er niemals überbringen wollte: Sein Hund „Beau“ hat es nicht geschafft. Vor 3 Tagen musste das Tier aufgrund einer plötzlichen Blutung notoperiert werden – leider hat „Beau“ die Verletzung und den Eingriff nicht überlebt. „Sein Herz blieb über Nacht stehen“, schreibt der Künstler.Der medizinische Eingriff sei die einzige Möglichkeit gewesen, um das Leben des Hundes zu retten und die Ursache für die plötzliche Blutung ausfindig zu machen. Trotz sehr fortgeschrittenen Alters hätte es doch noch Hoffnung für den Hund gegeben. Die ganze Situation war jedoch am Ende zu viel für das Tier. „Beau“ hinterlasse eine unüberwindbare Leere, die nur jene Menschen verstehen könnten, die selbst einen Hund haben oder hatten, so Ferro.Der italienische Sänger hatte den Hund erst vor 4 Monaten aus einem Tierheim geholt und ihm, wenn auch nach langer Zeit, endlich ein neues Zuhause und eine neue Familie geschenkt. Die ersten Monate in Freiheit seien auch die letzten Monate für den Hund gewesen – aber auch jene Monate, die von unendlicher Liebe geprägt waren, so Ferro.Am Ende startet der Künstler noch einen Aufruf an seine Fans: „Denkt darüber nach auch ältere Hunde zu adoptieren, wenn ihr könnt. Auch sie brauchen ein Zuhause.“

