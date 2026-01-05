In der Classic-Version mit Oldtimern, die auf Navigations- und Gleichmäßigkeitsprüfungen basiert, starten drei lokale Teams mit außergewöhnlichen Managern am Steuer. <BR \/><BR \/>Am Sonntag, nach der ersten Etappe, belegte Josef Unterholzner den fünften Gesamtrang. An seiner Seite im Cockpit des Mitsubishi Pajero des R Teams sitzt Franco Gaioni. Das Team hat 93 Punkte, gegenüber 71 Punkten des führenden Teams: Marco Ernesto Leva und Alexia Giugni, ebenfalls vom R Team. <BR \/><BR \/>Bedeutend weiter hinten, auf Platz 93 (bereits 2.877 Punkte), liegen Paolo Fellin und Werner Gramm. Der Vertriebsleiter von Acqua Plose, Jahrgang 1963, ist ein Dakar-Debütant, hat aber eine Vergangenheit als Motocross-Fahrer und sitzt am Steuer eines Porsche 959 Evo, basierend auf einem Carrera 964. <BR \/><BR \/>Werner Gramm, der am 14. Februar 68 Jahre alt wird, übernahm 1996 das Familienunternehmen seines Vaters Benedikt, das im Tourismus- und Gastronomiebereich tätig ist. Mit 100 Punkten mehr (94. Platz) folgen Lorenzo Delladio, Inhaber der Firma La Sportiva, und Guido Guerrini. <BR \/><BR \/>Delladio, seit Mai 70 Jahre alt, ist Präsident von Confindustria Trento; der Manager erklärte, er habe sich die Teilnahme am Rallye-Raid zum Geburtstag „geschenkt", obwohl er kein Neuling im Rallyesport ist. Das Auto, mit dem er startet, ist ein Porsche 959. Sowohl Fellin als auch Delladio werden vom R Team betreut.