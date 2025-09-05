War die erste Mondfinsternis des Jahres am 14. März noch recht bescheiden, weil der Mond erst zu neun Prozent verfinstert bereits unterging, zählt die bevorstehende Finsternis zu einem der Höhepunkte des Astronomiejahres 2025. Die totale Verfinsterung ist zur Gänze zu sehen.<BR \/><BR \/>Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen.<BR \/><BR \/>Trotzdem ist der Mond noch zu sehen: Ein Teil des Sonnenlichts wird an der Erdatmosphäre gebeugt und gestreut – vor allem die roten Lichtanteile gelangen noch in den Erdschatten - und tauchen den Mond in ein kupferrotes bis rostiges Licht – weshalb er manchmal auch als “Blutmond“ bezeichnet wird. <h3>\r\nTotale Verfinsterung ab 19.45 Uhr<\/h3>Am Sonntagabend wird in Südtirol bei Aufgang des Mondes um ca. 19:45 Uhr eine solche totale Mondfinsternis zu sehen sein. <BR \/><BR \/>Die nächste, von Südtirol aus zu beobachtende Mondfinsternis ist am 28. August 2026, sie ist partiell und nur teilweise zu sehen. Die nächste totale Mondfinsternis, die in der totalen Phase in vollem Verlauf zu sehen sein wird, findet erst am 31. Dezember 2028 statt.<h3>\r\nVorführungen in Gummer und auf den Talferwiesen<\/h3>Das Planetarium Südtirol plant zu diesem seltenen Himmelsereignis mehrere Veranstaltungen: Auf dem Programm stehen im Planetarium in Gummer die Kindervorführung „Armstrong – Die abenteuerliche Reise zum Mond“ (um 14 Uhr), die allgemeine Vorführung „Der Sternenhimmel über Südtirol“ (um 16 Uhr) mit besonderem Augenmerk auf den Mond (deutsch\/italienisch) sowie die Musikshow „Dark Side of the Moon“ (um 17 Uhr), inspiriert vom gleichnamigen Album von Pink Floyd. Für diese Vorführungen, die auch bei schlechtem Wetter stattfinden, ist eine Reservierung auf der Webseite des Planetariums empfohlen.<BR \/><BR \/>Bei schönem Wetter findet außerdem ab 20 Uhr eine kostenlose Beobachtung der Mondfinsternis mit Teleskopen in der Nähe des Pippo-Spielplatzes bei den Tischtennisplätzen auf den Bozner Talferwiesen statt.