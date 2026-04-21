<h3>\r\nHeute<\/h3>Wegen der 2. Etappe „Tour of the Alps kommt es am heutigen <b>Dienstag<\/b> von 11:30 bis ca. 15:30 Uhr auf folgender Strecke zu zeitweiligen Sperren mit Wartezeiten: Start in Telfs (Nordtirol), weiter geht es nach Stams, Ötztal Bahnhof – Pfunds – Nauders – Reschenpass (ca. 13:45 Uhr) – Graun – St. Valentin - Burgeis – Mals – Schluderns – Spondinig – Eyrs – Laas – Schlanders – Goldrain mit Ankunft im Martelltal. Die Sperre der von der Etappe befahrenen Straßenstrecke in Südtirol erfolgt bereits 30 Minuten vor der Durchfahrt der Rennfahrer.<h3>\r\nMittwoch<\/h3>Wegen der 3. Etappe „Tour of the Alps“ kommt es am morgigen <b>Mittwoch<\/b> von 10 bis ca. 14:30 Uhr auf folgender Strecke zu zeitweiligen Sperren mit Wartezeiten: Start in Latsch, weiter geht es nach Kastelbell – Naturns – Forst – Marling – Lana – Ulten – Proveis – Laurein – Cles – Andalo – Comano Terme – Tenno – Riva mit Ankunft in Arco. Die Sperre der von der Etappe befahrenen Straßenstrecke in Südtirol erfolgt bereits 30 Minuten vor der Durchfahrt der Rennfahrer.<h3>\r\nFreitag<\/h3>Wegen der 5. Etappe „Tour of the Alps“ kommt es von 11:50 bis ca. 15:30 Uhr auf folgender Strecke zu zeitweiligen Sperren mit Wartezeiten: Start in Trient, weiter geht es nach Lavis - Margreid (ca. 12:30 Uhr) - Kaltern - St. Nikolaus - St. Michael\/ Eppan - St. Pauls - Missian - Terlan - Siebeneich - Bozen \/Gries - Freiheitsstraße - Cadornastraße - Glaning - Jenesien - Glaning - Jenesien - Cadornastraße - Freiheitsstraße - Hadrianplatz mit Ankunft in Bozen Freiheitsstraße. <BR \/><BR \/>Die Sperre der von der Etappe befahrenen Straßenstrecke in Südtirol erfolgt bereits 30 Minuten vor der Durchfahrt der Rennfahrer.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am <b>Freitag:<\/b> Von 11 bis ca. 16 Uhr ist in Bozen die Italienallee im Abschnitt zwischen der Drususallee und der Cesare- Battisti-Strasse gesperrt.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/verkehr.provinz.bz.it\/de\/home#tab_text" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu auf der Seite der Verkehrsmeldezentrale Südtirol.<\/a><\/b>