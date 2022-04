Trendsportart Padel: In Neumarkt auf neuer Anlage möglich Trendsportart Padel: In Neumarkt auf neuer Anlage möglich

Padel gilt als eine Sportart, die im Trend liegt und in jedem Alter gespielt werden kann. In Rekordzeit wurde in Neumarkt eine Padel-Anlage errichtet. Die Freude darüber ist groß. +von Remo Demanega