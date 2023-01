Trentino: Poldo ist die schönste Katze der Welt

Der im Trentino geborene und gezüchtete Poldo ist eine große Katze, er wiegt jetzt 8 Kilo. Sein Wachstum ist noch nicht abgeschlossen, sein Charakter ist mild und liebevoll.Frauchen Giulia Dalle Fratte sagte dem Trentiner „L'Adige“: „Er spielt mit seinen Jungen, er wäscht sie, er würde sie säugen, wenn er könnte. Trotz seines jungen Alters ist er bereits im November in Malta und dann in der Schweiz Weltmeister geworden. Mit dieser jüngsten Auszeichnung hat er alle möglichen Titel gewonnen.“Jede Katze wurde von der internationalen Jury bewertet. 2 Tage lang wechselten sich Maine Coons und Norweger, nackte Sphynxe, aber auch Sibirer, Ragdolls, Briten, Exoten, Schotten, Kartäuser, Russisch Blaue und viele andere Rassen auf der Ausstellung in Padua ab.