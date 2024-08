Trixy von Pretz: Pragmatische Gelassenheit

„Ich bin gesund, mir geht es gut, ich bin dankbar und zufrieden.“ Wie ein Mantra wiederholt Trixy von Pretz diesen Satz morgens gleich nach dem Aufwachen – seit Jahren jeden Tag.Die Idee, sich so positiv in den Tag zu schwingen, gab ihr einst eine liebe Freundin. Dass sie nach wie vor daran festhält, sagt viel über die Haltung dieser Frau aus, die sehr bewusst, jedoch immer auch leichtfüßig und heiter durchs Leben geht. Den Antrieb dazu gibt ihr ihre geistige Einstellung.„Ich war schon öfter in Indien, einem Land, das mich stark geprägt hat“, sagt die Tochter von SVP-Mitgründer Leo von Pretz. In Indien habe sie das Meditieren gelernt, aber auch den Unterschied zwischen Religion und Spiritualität begriffen.Ein Interview mit Martin Robatscher, dem Kulturreferenten des Südtiroler Schützenbundes; die Biografie der Tourismus-Pionierin Elise Kopf Überbacher; die Geschichte der hl. Notburga; die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Gänsefingerkrauts; die neuesten Modetrends für den Herbst.