Trump zu Rassismus-Vorwürfen: „Bin kein Fan von Meghan“

„Ich bin kein Fan von Meghan“, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) dem Sender Fox News. Er habe Königin Elizabeth getroffen und diese sei eine „unglaubliche Person“, sagte Trump.Die Moderatorin des konservativen Senders fragte den Republikaner, was er von Spekulationen halte, dass die amerikanische Staatsbürgerin Meghan sich für die Demokraten um das Präsidentenamt bemühen könnte.Trump antwortete: „Ich hoffe, das wird passieren.“ Falls sie kandidieren würde, wäre er „noch stärker“ geneigt, sich erneut um die Präsidentschaft zu bewerben, sagte Trump. „Ich bin kein Fan von ihr“, wiederholte er.Meghan, die Frau von Prinz Harry, hatte Anfang März in einem aufsehenerregenden Interview des Senders CBS von Rassismus während der Schwangerschaft mit ihrem Sohn Archie berichtet.Im Palast habe es Bedenken darüber gegeben, wie dunkel der Hautton ihres Sohnes sein werde. Meghans Mutter ist schwarz. Der Palast erklärte daraufhin, die Familie wolle die Vorwürfe privat aufarbeiten.

dpa