Thomas Stürz wagt im Podcast-Gespräch eine Prognose: Der Rummel an touristischen Hotspots wie Pragser Wildsee, Ranui in Villnöß oder auf der Seceda könnte schnell wieder vorbei sein. Er hat auch einen deutlichen Wunsch für das touristische Angebot in Südtirol. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=cbe88a3d-d70b-40fb-8662-5a805e34a5f4&v=1781792539902" width="100%" height="130px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n