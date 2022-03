Ulrich Seitz: Mit Leib und Seele für das Ehrenamt

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Vor allem wegen der vielen Bürokratie übernehmen immer weniger Menschen Verantwortung in der Vereinswelt, was auch verständlich ist. Zum Glück gibt es aber Leute wie Ulrich Seitz, die trotzdem anpacken. Als Direktor des Südtiroler Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt (DZE) redet er nicht nur in seinem Brotberuf von der freiwilligen Tätigkeit, sondern weiß auch, wovon er spricht, weil er sich in seiner Freizeit ehrenamtlich engagiert.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erscheint, wird der 49-jährige in Riffian geborene, aber in Terlan wohnhafte Präsident mehrerer Vereine und Organisationen in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um das Pilgern im Allgemeinen sowie um den Jakobsweg nach Santiago de Compostela, Europas bedeutendsten Pilgerweg.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Juliette Binoche. Die 58-jährige Französin glänzt in der Romantikkomödie „Zwischen den Zeilen“ (Mittwoch, 23. März, Arte, 20.15 Uhr).