Mit diesem Ergebnis verbesserten sie ihre Platzierung im Vergleich zum Vorjahr um sieben Ränge, als sie bei ihrem Debüt noch Zehnte geworden waren. <BR \/><BR \/>In ihrer eigenen Klasse, der H2, in der sie 2025 noch siegreich gewesen waren, belegten sie diesmal als R-Team den zweiten Platz hinter den Tschechen Klymciw und Broz, die auch in der Gesamtwertung als Zweite vor ihnen lagen. Die Gesamtwertung dominierten der Litauer Karolis Raisys und der Franzose Christophe Marques.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262859_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unterholzner, Unternehmer und ehemaliges Mitglied des Landtags, ist ein leidenschaftlicher Motorsportfan, sowohl beruflich als auch in der Freizeit.