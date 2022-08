Unwetter in Italien: Briatore beklagt Schäden in seiner Disco

Der Twiga-Nachtclub beschäftige 150 Menschen und generiere ein Millionengeschäft. Andere Twiga-Diskotheken besitzt der Manager in anderen berühmten italienischen Urlaubsorten. Der 71-jährige Norditaliener besitzt auch das Luxuslokal „Billionaire“ auf Sardinien.Briatore zeigte sich mit allen toskanischen Strandanlagen solidarisch, die wegen der Unwetter schwere Schäden erlitten hatten. „Die Arbeit von Monaten ist in wenigen Stunden zerstört worden und das schmerzt uns. Jetzt raffen wir uns aber auf und öffnen wieder“, meinte Briatore. Schwere Unwetter toben seit Donnerstag in Italien. Die Regionen Toskana, Emilia Romagna und Ligurien riefen den Ausnahmezustand aus, um die von Überschwemmungen betroffenen Personen mit Soforthilfen unterstützen zu können. Mehrere Personen mussten in den Riviera-Gemeinden Sestri Levante, Lavagna, Cogorno und Chiavari in Ligurien evakuiert werden.