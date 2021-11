UploadSounds 2021: Grand Finale

Der Zeitpunkt, an dem die besten 3 Musiker*innen, sowie der/die Beste Künstler*in „under 21“ prämiert werden und der/die Gewinner*in der Ausgabe 2021 und der Hauptact Anna Carol live auf der Bühne performen werden.Der Headliner beim UploadSounds-Finale ist die Bozner Musikerin Anna Carol. Ihre erste LP ist gerade in Arbeit und soviel sei schon mal verraten: Sie wird ein wahres Sound-Monster.Alle Konzerte sowie das Finale können mit gültigem Green Pass besucht werden. Die Tickets kosten 10 Euro und können im Vorverkauf auf vivaticket.com erstanden werden.Auch in diesem Jahr sind die mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Preise für das Wachstum und die Festigung der musikalischen Zukunft der Musiker*innen bestimmt.Zu gewinnen gibt es professionelle Audio- und Videoproduktionen sowie den Launch der jeweiligen musikalischen Projekte in den Medien und Social Media.Die diesjährige Jury bilden die A&R-Manager der drei weltgrößten Major-Labels Warner, Universal und Sony: Davide d Aquino (Ada MUSIC Italy, Warner Records), Claudio Bonoldi (Universal), und Sara Potente (Sony). Außerdem mit dabei Emma Milzani (Promoterin bei London Academy Music Group), Piero Fiabane (Art & Production Director bei Fiabamusic), Stefano Brambilla (Art & Production Director bei Shining Production & Liveclub), Claudio Terreni (Booking Agent bei Locusta), Cristiano Dalla Pellegrina (Schlagzeuger von Negrita), Enrico Bettinello (Music Programme Consultant bei Centro S. Chiara), Baiba Dēkena (Kulturmanagerin & Musikerin bei Die Bäckerei Kulturbackstube) und Marion Moroder (Gewinnerin von UploadSounds 2020).ZUR ERINNERUNG: Die Anmeldung zur 13. Ausgabe von UploadSounds 2021, des wichtigsten Euregio-Musikprojekts für Musikerinnen und Musiker, Bands und Producer unter 35 Jahren, die in Südtirol, dem Trentino oder in Tirol ansässig sind, läuft noch bis diesen Sonntag, 21. November 2021 auf der Website uploadsounds.eu Die Anmeldung ist kostenlos.

