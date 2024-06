Urlaub: Südtirol beliebter als Sardinien, Apulien und Kampanien

Demnach geben die meisten der Befragten die Region Trentino- Südtirol als beliebteste Urlaubsdestination an, noch vor Sardinien, Apulien und Kampanien.Fest steht, dass nach wie vor rund 2 Drittel der Italiener in diesem Sommer im eigenen Land urlauben wollen. 65 Prozent der Befragten geben, an, ihre Ferien in Italien verbringen zu wollen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr.