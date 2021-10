Uschi Glas ist frischgebackene Zwillings-Oma

Ihre Tochter habe am 1. Oktober 2 Söhne zur Welt gebracht, bestätigte die Agentur der Schauspielerin am heutigen Dienstag.Mit der Geburt von Carl und Georg ist die Münchnerin („Club der einsamen Herzen“) nun also 3-fache Großmutter. „Die Babys sind gesund und munter. Ich bin sehr glücklich und freue mich riesig über unser zweites und drittes Enkelkind“, verriet die 77-Jährige der „Bild“-Zeitung, die bereits am Montag darüber berichtet hatte.

apa