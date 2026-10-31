Im Mai war Vera Tronti Harpf in Japan. Es war ihre erste Fernreise seit mehr als 20 Jahren. Lange Zeit hatte sie das Fliegen gemieden. Was zunächst mit einem diffusen Unbehagen begann, hat sich bei ihr nach und nach zu einer ausgeprägten Flugangst entwickelt. Bis sich die Gelegenheit einer Japanreise bot und das Interesse für Land und Leute überwog. „Japan war schon immer mein Sehnsuchtsort“, sagt Vera Tronti Harpf. Also habe sie sich ihrer Angst gestellt. „Einfach so – Augen zu und durch.“ Diese Haltung zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben.<BR \/><BR \/>Das Porträt von Vera Tronti Harpf lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/>Weitere Themen im Heft: Sterbehilfe und die Trauer vor der Trauer; Allerheiligen ist das Osterfest des Herbstes; Werte: Was uns wirklich wichtig ist; Verena von Stube, die Äbtissin von Kloster Sonnenburg; Beinwell – eine traditionsreiche Heilpflanze.