Verleihung der Verdienst- und Lebensrettermedaillen – Hier die Namen

Hier finden Sie die Namen der Geehrten aus Südtirol – einfach draufklicken

Es hat Tradition, dass am Hohen Frauentag, dem 15. August, alljährlich in der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck die Verdienstmedaillen , Verdienstkreuze und Lebensrettungsmedaillen an verdiente Persönlichkeiten aus Süd-, Nord- und Osttirol vergeben werden.Zu Beginn der Feierlichkeiten steht immer der landesüblich Empfang vor der Kaiserlichen Hofburg zu Innsbruck mit anschließender Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Grabmal in der Hofkirche. Danach folgt ein Festgottesdienst in der Jesuitenkirche.Nach den Ansprachen der Landeshauptleute folgt die Verleihung der Verdienstmedaillen des Landes Tirol , der Verdienstkreuze des Landes Tirol und der Lebensrettungsmedaillen in der Hofburg.