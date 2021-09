Verschoben: Barbara Balldini kommt erst im November 2022

Im Rahmen ihrer Südtirol-Tour bringt Balldini ihr brandneues Programm „g'hörig DURCHGEKNALLT“ auf die Bühnen der Veranstaltungshäuser in Bruneck, Brixen, Bozen, Algund, Schlanders und Sterzing. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.Barbara Balldini durchleuchtet das Paarungsverhalten im 21. Jahrhundert und liefert mit viel Humor jede Menge Selbsterkenntnis, Orientierung und Gelassenheit für ein erfülltes Liebesleben.Ihr neues Kabarettprogramm schaut mit der Lupe auf Liebes- und Sexualgewohnheiten der modernen Menschen. Wobei der Begriff „g’hörig“ wortwörtlich zu verstehen ist – aus dem Vorarlberger Dialekt entnommen steht es für „anständig“, aber auch für „richtig“ oder „ordentlich“.In einer Reizüberflutung zwischen Tinder und Speed-Datings, Pornoplattformen und Cyberbrillen, Swingerclubs und Sexpuppenpuffs kann sich manch einer verirren und nicht zurück finden. Aber zurück wohin eigentlich? Wie's früher war, wie's heute ist und wo das Ganze hinführt, erzählt Balldini in ihrem neuen Programm. Dabei ist sie informativ und lustig, zugänglich und wertfrei wie eh und je. Gekonnt hält sie uns einen Spiegel aufs eigene Verhalten vor, gibt uns Gründe, über uns selbst zu schmunzeln und Anregungen, uns zu verbessern – oder auch einfach mit uns selbst und unseren Liebsten gelassener umzugehen. Getreu der Maxime: „Ihr seid in Ordnung, wie ihr seid – solange ihr mit- und aufeinander liebevoll zueinander seid.“Balldini weiß dabei, wovon sie spricht: Als dreifache Mutter, in einer bewegten langjährigen Partnerschaft und 20 Jahren Sexualpädagogik weiß sie um die Irrwege der Liebe, die fleischlichen Gelüste und die vielen Fragen, die uns alle irgendwann einmal beschäftigen. Sie zeigt, wie Online Dating unser Paarungsverhalten ändert, Social Media Ehen zerstören können oder Elternschaft eine Beziehung wandelt. Sie erklärt, warum Seitensprünge nicht immer den Weltuntergang bedeuten und warum Alter nicht vor Liebe schützt. Sie beruhigt, dass „Josefs-Ehen“ (sexlose Ehen) funktionieren und Altersunterschiede ebenso. In Balldinis mittlerweile siebten Aufklärungsprogramm haben die Zuschauer wie immer viel zu lernen und noch viel mehr zu lachen.08.11.2022 Haus Michael Pacher Bruneck09.11.2022 Forum Brixen10.11.2022 Waltherhaus Bozen11.11.2022 Thalguterhaus Algund12.11.2022 Kulturhaus Schlanders13.11.2022 Stadttheater SterzingBeginn: 20.30 UhrKartenvorverkauf in allen Athesia Buchhandlungen und online unter www.ticketone.it . Informationen unter der Nr. Tel. 0473 270256 oder [email protected]

