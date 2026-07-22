Der Südtiroler Liedermacher Markus „Doggi“ Dorfmann ist mit einem neuen Song zurück. In seiner aktuellen Single „Dieter“ widmet er sich dem Thema, das die Menschen im Land wohl am häufigsten beschäftigt: dem Wetter.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=A1bFHwHaRVs&list=RDA1bFHwHaRVs&start_radio=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier klicken, um den neuen Song „Dieter“ hören zu können.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Mit scharfem Blick, viel Wortwitz und einer großen Portion Ironie nimmt Dorfmann die Reaktionen auf den bekannten Wetterfrosch Dieter aufs Korn. Im typischen Dialekt erzählt er von den oft kuriosen Erwartungen, die viele Südtiroler an die Wettervorhersage haben.<BR \/><BR \/>Ob das Gemüse im Garten, das wegen des Wetters nicht gedeiht, die Planung des nächsten Friseurtermins oder die Tourismusbranche, die am liebsten Sonnengarantie hätte – Dorfmann greift alltägliche Situationen auf und verwandelt sie in pointierte Gesellschaftskritik.<BR \/><BR \/>Verpackt wird die Botschaft in einen eingängigen Song mit Ohrwurm-Charakter, der zum Mitsingen einlädt und einmal mehr zeigt, wie Dorfmann alltägliche Themen mit Humor und Musik auf den Punkt bringt.