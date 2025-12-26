Was als Reaktion auf die Corona-Krise begann, ist heute ein fixer Bestandteil der Südtiroler Musiklandschaft. „In einer Phase ohne Auftritte und ohne Einnahmen wollten wir 2020 einfach und unbürokratisch helfen“, erinnert sich Chris Kaufmann, Gitarrist, Produzent und Vizepräsident von rocknet.bz. <h3>\r\n46 Songs eingereicht<\/h3>Inzwischen steht die Compilation „Sonx“ – neben dem finanziellen Mehrwert – vor allem für eines: einen jährlichen Überblick über das, was musikalisch gerade entsteht. Die stilistische Bandbreite ist bewusst breit angelegt und reicht von Rock und Pop über Hip-Hop, Funk und Reggae bis hin zu Jazz- und Songwriter-Projekten. „Uns war von Anfang an wichtig, genau diese Vielfalt abzubilden“, so Kaufmann. „Nicht ein Genre, nicht ein Sound – sondern das, was gerade entsteht.“<BR \/><BR \/>46 Songs wurden heuer eingereicht. Aus ihnen wählte eine Jury elf Titel von elf Künstlern und Bands aus, die jeweils mit 1.500 Euro honoriert wurden. „In den allermeisten Fällen ist das Geld direkt wieder in die Musik zurückgeflossen“, erklärt Kaufmann. Viele Acts hätten ihren Song dadurch überhaupt erst in einer professionellen Studioumgebung fertigstellen können – von Recording und Produktion bis hin zu Mixing und Mastering. „Das Niveau war heuer extrem hoch“, sagt Kaufmann. Ergänzt wird die Auswahl durch einen zwölften Song: den Gewinner-Titel der Rocknet Academy. Damit umfasst „Sonx 2026“ insgesamt zwölf Tracks.<BR \/><BR \/>Viele der Namen auf „Sonx 2026“ sind auch dem „Backstage“-Publikum bestens bekannt – darunter etwa die Singer-Songwriterin Bita, die Timbreroots, Alex the Judge oder Simon&Mac.<h3>\r\nWieviel KI ist erlaubt?<\/h3>Neu war heuer ein weiterer Aspekt: Erstmals galten bei „Sonx“ klare Regeln zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion. „Uns war wichtig, hier eine Linie zu ziehen“, erklärt Kaufmann. „Die Songs müssen menschliche Urheberschaft haben – KI darf unterstützen, aber nicht ersetzen.“ Ein Thema, das in Musiker- und Kreativkreisen weltweit zunehmend kontrovers diskutiert wird.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3><i>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und bei „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>