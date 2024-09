Volkskrankheit Depression: Was tun?

„ Nach jeder Filmvorführung gibt es eine Diskussionsrunde. ” — Peter Koler

Peter Koler: Die Idee ging vom Regisseur Fabian Zöggeler aus, der selbst ein Betroffener ist. In dem Film erzählen junge Erwachsene von ihrem Kampf mit der Depression und den Wegen, die sie aus dem Dunkeln herausführen. Das wird schonungslos beleuchtet. Auch mehrere Experten kommen zu Wort, die das Krankheitsbild und mögliche Therapien einordnen. Der Dokumentarfilm ist sehr authentisch und mutig.Koler: Nach jeder Filmvorführung findet eine Diskussionsrunde mit dem Regisseur, einem Protagonisten und einem Experten aus dem Film sowie einem Vertreter des Netzwerks Suizidprävention statt. Der Film berührt und deshalb ist es gut, dass es im Anschluss die Möglichkeit zum Reflektieren gibt.Koler: Man fühlt sich als Betroffener und als Angehöriger verstanden. In welchem Zustand ist man, wenn man sich in einer depressiven Phase befindet? Das wird aufgezeigt. Auch als Angehöriger ist man oft hilflos. Wie kann man Erkrankte effektiv unterstützen? „Geh raus in die Sonne“ hilft ebenso wenig, wie eine Depression zu ignorieren. Der Dokumentationsfilm verdeutlicht, dass oft eine feine Gratwanderung benötigt wird – zwischen anstupsen und verstehen, ohne zu viel zu fordern. Angehörige haben eine wichtige Unterstützungsfunktion.Koler: Umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen. Es war sehr mutig von den Protagonisten, ihre Erkrankung öffentlich zu machen. Es ist kein Stigma, zu sagen, dass man an einer Depression erkrankt ist. Wir müssen psychische Erkrankungen enttabuisieren.Koler: Im Vergleich zum gesamtstaatlichen Durchschnitt ist sie hierzulande höher, ja. Für suizidale Handlungen gibt es viele Risikofaktoren – eine davon ist die Depression . Das bedeutet aber nicht, dass jeder depressive Mensch suizidal ist. Mit der Tour durch die Kinosäle des Landes möchten wir Suizidprävention leisten und vermischen sie mit Kultur, weil der Film im kulturellen Rahmen gezeigt wird.