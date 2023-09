Von Girlan nach Brüssel und in die Welt: Markus Warasin

Mit dabei bei der Spielzeit: Blockflötist Stefan Temmingh und das Capricornus Consort Basel mit Musik aus Leipzig zu Bachs Zeiten. - Foto: © harald hoffmann

Aufgewachsen in Girlan, wohnhaft in Brüssel – und auch sonst ist Markus Warasin viel unterwegs. Gemeinsam mit seiner Familie bereist der 52-Jährige die Welt. Und auch dienstlich ist der EU-Beamte ständig auf Achse. Das Leben als zweifacher Familienvater hat ihn verändert, sagt er. Und dennoch ist er in vielen Aspekten der Gleiche geblieben.Im „Dolomiten“-Magazin am Freitag erzählt der ehemalige „Fränzi“, wie er seine Frau Antonella kennengelernt hat, welche Lektüre bei langen Zugfahrten nicht fehlen darf und wie er als Vater plötzlich zum „Märchenerzähler“ wurde.Des Weiteren erwartet Sie in der kommenden Ausgabe des Magazins natürlich Südtirols größtes TV-Programm mit vielen Streaming-Tipps und zahlreichen tollen Beiträgen.Die Titel-Reportage widmet sich diesmal der Spielzeit 2023/24 des Südtiroler Kulturinstituts: Von Oktober bis April werden 37 Abende voller Theater, Konzerten und Lesungen mit Musik geboten. Die geladenen Bühnen stammen dabei aus Hamburg, Berlin, Wien oder auch Stuttgart.Gast des neuen Magazins ist unter anderem der Generaldirektor der Südtiroler Sparkasse, Nicola Calabrò (In Frage gestellt). Im Sonntagsfrühstück von „Feuer und Flamme“ stellt sich diesmal Slackliner, Basejumper und Kletterer Michael Kemeter den Fragen von „Südtirol 1“-Moderatorin Sarah Bernardi.Wanderexperte Hanspaul Menara lädt in dieser Woche zu einer Wanderung von Villnöß auf den Peitlerkofel auf 2874 Metern ein und Petra Schwienbacher gibt Tipps, wie Hunde bei Besuch ruhig bleiben, anstatt diesen aufgeregt zu begrüßen.Die Gartentipps von Andreas Modery drehen sich – in Vorfreude auf den Herbst und Halloween – rund um den Kürbis, eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt.Pünktlich zum Start in die herbstliche Jahreszeit gibt es außerdem Kochtipps mit Sauerkraut, das als Vitamin-C-Spender besonders an kalten Tagen ein ideales Nahrungsmittel ist. Für reichlich Bewegung sorgt Maria Rastner mit verschiedenen Bewegungsmodellen, die Ausdauer, Kraft und Koordination stärken.In der 2. Ausgabe der aktuellen „Backstage“-Staffel wird die Brixner Singer-Songwriterin Medea Hinteregger vorgestellt, während sich auf der „Tech & Fun“-Seite tolle City-E-Bikes finden.Auch waren wir wieder mit unseren Kameras für die Bilderstrecke „Adabei“ unterwegs. Zudem gibt es wieder tolle Musik- und Büchertipps und vieles mehr.