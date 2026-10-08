Gewaltige Rauchmassen steigen über einem alpinen Wald auf und verschmelzen mit dem Himmel. Der Wald selbst ist nur noch als dunkle Silhouette erkennbar. Auf den ersten Blick wirkt die Aufnahme beinahe abstrakt – tatsächlich zeigt sie einen Moment während eines verheerenden Waldbrandes in Südtirol.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370004_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit „Fire Vortex“ hat der Südtiroler Fotograf Philipp Egger die Kategorie „Changing Planet“ beim diesjährigen MontPhoto in Spanien gewonnen. Die Auszeichnung nahm der 25-Jährige am 2. Oktober beim MontPhoto FEST im katalanischen Lloret de Mar persönlich entgegen.<BR \/><BR \/>Für Egger ist es bereits der zweite bedeutende internationale Erfolg innerhalb weniger Wochen. Erst im September wurde seine Aufnahme „Born of Silence“ bei der BigPicture Natural World Photography Competition der California Academy of Sciences in San Francisco mit dem Sieg in der Kategorie „Winged Life“ ausgezeichnet. Der Wettbewerb verzeichnete 2026 mehr als 7.400 Einreichungen aus 64 Ländern.<h3>\r\nEntstanden während des Waldbrandes bei Prad<\/h3>„Fire Vortex“ entstand am 10. April 2025 oberhalb von Agums in der Gemeinde Prad am Stilfserjoch. Der dortige Waldbrand erfasste rund 145 Hektar steilen alpinen Schutzwald. Trockenheit, starke Winde, thermische Aufwinde und wechselnde Luftströmungen erschwerten die Bekämpfung des Feuers. Zeitweise waren rund 300 Einsatzkräfte beteiligt, mehrere Hubschrauber unterstützten die Löscharbeiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370007_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Egger hielt während des Brandes einen Moment fest, in dem aufsteigende Hitze und Luftströmungen die Rauchmassen in nahezu rotierende Formationen verwandelten. Die Flammen selbst sind auf der Aufnahme nicht zu sehen. Stattdessen dominieren Rauch, Bewegung und die dunkle Struktur des Waldes.