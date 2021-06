Von Sashimi bis Futomaki: Heute ist Welt-Sushi-Tag

Sushi besteht aus erkaltetem, gesäuertem Reis sowie verschiedenen Arten an rohem oder auch gekochtem Fisch, Nori-Blättern, Gemüse, Ei und anderen Zutaten.Die als japanisches Gericht bekannte Speise stammt ursprünglich gar nicht aus Japan, sondern aus Südostasien, genauer aus der Gegend entlang des Mekong-Flusses, wo der Fisch in gekochtem Reis fermentiert und somit haltbar gemacht wurde.Heutzutage ist Sushi fast überall erhältlich, selbst im Supermarkt für ein schnelles Mittagessen. Normalerweise wird Sushi mit Sojasauce und Wasabi gegessen (auch wenn wir hierzulande in den seltensten Fällen richtiges Wasabi erhalten, sondern eine Paste aus Kren und Senfpulver).Doch auch der größte Sushi-Liebhaber macht vermutlich noch einiges falsch, denn: Sushi richtig zu essen ist gar nicht so einfach.Hier 5 Tipps, wie man richtig Sushi isst:Wer sich nicht scheut, die Hände schmutzig zu machen, sollte das Sushi mit den Händen essen – so, wie es ursprünglich verzehrt wurde. Stäbchen sind natürlich auch ok – Messer und Gabel eher weniger.Meist wird das Sushi, vor allem bei den Nigiri, mit dem Reis in die Sojasauce getaucht und so gegessen. Eigentlich sollte jedoch der Fisch in die Sauce getaucht werden – und auch mit der Fischseite auf der Zunge gegessen werden.Hierzulande wird das Wasabi gern in die Sojasauce gemischt, gerührt und so gegessen. Eigentlich sollte man das Sushi mit einer kleinen Menge Wasabi bestreichen und erst dann in die Sauce tunken.Sushi sollten in einem „Biss“ gegessen werden: Sie sind so gemacht, dass sie als Ganzes verzehrt werden können. Also Schluss mit Sushi halbieren.Ingwer „reinigt“ die Geschmackspalette. Richtigerweise sollte er also zwischen verschiedenen Arten von Sushi gegessen werden, um stets ein „sauberes“ Geschmackserlebnis zu haben.

liz