Wählen Sie: „Welches Etikett erhält der neue Benefizwein Lumina?“

Lumina, Benefizwein der Kellerei Bozen zugunsten von „Südtirol hilft“

Abgestimmt werden kann auf der App von Südtirol 1 und Radio Tirol

Hier die 5 Etiketten, die zur Auswahl stehen:

Die Spannung steigt: Seit heute können die die Leser von STOL und „Dolomiten“ sowie die Hörer von Südtirol 1 und Radio Tirol über das Etikett des neuen Benefizweines Lumina abstimmen. Zur Auswahl stehen 5 Etikette, die eine Jury, bestehend aus den Initiatoren des Wettbewerbs, aus den vielen eingesandten Vorschlägen ausgesucht hat.Lumina, der rote Benefizwein der Kellerei Bozen zugunsten von „Südtirol hilft“, bekommt sein „Gesicht“. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit dem Weißwein der Kellerei Eisacktal wird es heuer einen besonderen Rotwein geben, immer mit dem Namen Lumina, aber in ganz neuem Kleid. Vor zwei Wochen haben die beteiligten Medien aufgerufen mitzumachen und die Rückmeldungen waren wieder enorm.Grafiker, Künstler und Kreative haben ihre Ideen aus dem ganzen Land eingesandt, auch zahlreiche Werbeagenturen haben sich beteiligt.Unter allen Einsendungen konnte die Jury eine Vorauswahl treffen, mit dabei die Initiatoren der neuen Weintaufe: Stephan Filippi, Enologe und Kellermeister der Kellerei Bozen, Horst Pichler, Athesia-Marketingleiter und Vorstandsmitglied von „Südtirol hilft“, Heiner Feuer, Programmchef von Südtirol 1 und Radio Tirol sowie Präsident von „Südtirol hilft“, Martin Pfeifhofer, von Radio Tirol und Vorstandsmitglied bei „Südtirol hilft“ , sowie Claudia Frass, Funkhaus Grafikerin.„Man sah, dass alle Teilnehmer mit viel Engagement an die Aufgabe herangegangen sind und so ist uns die Auswahl der Favoriten nicht leichtgefallen“, meint Horst Pichler. Dennoch hat sich die Jury für diese TOP 5 entschieden. Diese stehen seit heute und bis Mittwoch, 9. November zur Abstimmung auf der Südtirol 1- und der Radio Tirol-App bereit. Der Entwurf mit den meisten Stimmen wird dann die heurige „Lumina“-Flaschen zieren.Diese sind dann schon in Kürze im Handel erhältlich. „Wir haben geschaut, dass viele verschiedene Stile in die engere Auswahl kommen, aber trotzdem alle zu unserer roten Cuvée passen“, sagt Stephan Filippi. Heiner Feuer unterstreicht, wie erfreut er für die rege Teilnahme am Wettbewerb ist. „Die Südtiroler sind immer mit dem Herzen dabei, wenn es um eine gute Sache geht.“Ein wirklich besonderer Tropfen ist die Benefiz-Cuvée, der zu 80 Prozent aus Lagrein und zu 20 Prozent aus Cabernet besteht. Alles handgelesenen Trauben aus der unmittelbaren Umgebung der Kellerei Bozen, teils im Barrique, teils im großen Eichenholzfass ausgebaut.Alle an der Aktion beteiligten Unternehmen verzichten auf einen Gewinn, das bedeutet, der Reinerlös wird an „Südtirol hilft“ gespendet. Bei einer Abfüllung von 5000 Flaschen und mindestens 6 Euro pro Flasche wird ein beachtlicher Betrag gegen die Not in Südtirol zusammenkommen.Abgestimmt werden kann unter den nachstehend angeführten Etiketten Einfach die App von Südtirol 1 und Radio Tirol öffnen und abstimmen.