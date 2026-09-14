<b>von Moritz Vikoler<\/b><BR \/><BR \/>„Jetzt muss ich erst einmal zu meinem Physiotherapeuten“, sagt Lukas Dorigoni lachend im Gespräch mit uns. Der 21-Jährige stammt aus Haslach, lebt mittlerweile aber seit über zwei Jahren in Wien, wo er als Kellner arbeitet. Seine berufliche Tätigkeit hat er in den vergangenen drei Monaten aber vorübergehend ausgesetzt. „Ich habe mich in dieser Zeit intensiv auf den Lauf von Wien nach Bozen vorbereitet“, erklärt Dorigoni.<h3>„Ohne meine besten Freunde wäre das nicht möglich gewesen“<\/h3>Die Idee, die Strecke laufend zurückzulegen, entstand im Sommer des Vorjahres. „Ich war damals schon relativ oft laufen, vor allem als Ausgleich zum Alltag“, erzählt der Haslacher. Er habe sich anschließend von einigen internationalen Läufern und Extremsportlern inspirieren lassen, wie etwa Arda Saatçi oder Kilian Jornet. „Irgendwann habe ich mir dann gedacht: ,Wieso probierst du nicht auch mal was Extremes?' Von diesem Moment an war für mich klar, dass ich es versuchen möchte“, betont Dorigoni.<BR \/><BR \/>Am 1. September begann schließlich das große Abenteuer. Sein Ziel war, die knapp 600 Kilometer – schlussendlich waren es insgesamt 594,8 Kilometer – innerhalb von elf Tagen zurückzulegen. „Ich bin jeden Tag zwischen 7 und 8 Uhr aufgestanden und anschließend bis zur Mittagszeit etwa 30 Kilometer gelaufen“, berichtet der 21-Jährige. Mittags traf er sich dann mit seinen Begleitern, die mit einem Camper unterwegs waren. „Ohne meine besten Freunde wäre das alles sicher nicht möglich gewesen. Sie kennen mich, meinen Körper und wissen genau, was ich brauche“, zeigt sich Dorigoni sehr dankbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1359378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der zweistündigen Mittagspause standen schließlich Essen, eine Behandlung mit der Massagepistole sowie ein Nickerchen auf dem Programm. Anschließend legte der junge Sportler am Nachmittag weitere 25 Kilometer zurück. „Ich habe versucht, jeden Tag zwischen 50 und 60 Kilometer zu laufen“, erklärt Dorigoni.<h3>„Ich habe bereits neue Projekte im Kopf“<\/h3>Während die ersten drei Tage noch reibungslos abliefen, bekam der 21-Jährige in der Folge zunehmend körperliche Probleme. „Es fing mit muskulären Beschwerden an, dazu kamen Blasen an den Füßen. Mein Körper wurde immer schwächer“, erzählt der junge Bozner. <BR \/><BR \/>Aufgeben kam für Dorigoni aber nie in Frage, auch wenn er für die letzten zwei Tage der Strecke Wanderstöcke benötigte und mittlerweile mit heftigen Hüftschmerzen zu kämpfen hatte.<BR \/><BR \/>„Während des Laufens, wenn ich gar keinen Bock mehr hatte, habe ich mir immer wieder den Zieleinlauf vorgestellt. Das war meine größte Motivation“, so der 21-Jährige. Das Gefühl, endlich zu Hause in Haslach anzukommen, war für Dorigoni „unbeschreiblich, auch wenn ich noch nicht alles realisiert und verarbeitet habe“, sagt er. <BR \/><BR \/>Nun wolle er erst einmal regenerieren. Der Lauf von Wien nach Bozen ist für Dorigoni nur das erste von vielen Projekten. „Ich habe weitere Ideen, die ich umsetzen will. Ich will den Leuten zeigen, was möglich ist und was man sich zumuten kann“, so Dorigoni.