Wann dürfen wir endlich heiraten? Erste Hoffnung auf Hochzeit

Pamela Pizzardo ist Meisterin im Erfüllen von Wünschen, als Hochzeitsplanerin hat sie schon so manches Ding der Unmöglichkeit ermöglicht. Doch am Verbot von Festen, wie in der Dringlichkeitsverordnung Nr. 20 vom 23. April festgeschrieben, gibt es natürlich auch für sie nichts zu rütteln. Und so musste die Meranerin in den vergangenen Tagen vielen Brautleuten reinen Wein einschenken – oder treffender formuliert: sehr sauren Wein.