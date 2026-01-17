<b>Von Tatjana Finger<\/b><BR \/><BR \/>Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, die Plätzchendosen leer, und wie jedes Jahr pünktlich Anfang Jänner meldet sich das schlechte Gewissen. Die Fitnessstudios füllen sich, und die Vorsätze sind groß. Doch oft scheitern wir nicht am Willen, <?Uni SchriftWeite="97ru">\r\nsondern <?_Uni>\r\nan der Umsetzung: Kalorienzählen ist mühsam, Standard-Trainingspläne passen nicht in den Alltag, und was die Smartwatch da eigentlich misst, verstehen die wenigsten.<BR \/><BR \/><h3>\r\nDer Ernährungscoach in der Hosentasche<\/h3>Genau hier kommt im Jahr 2026 ein neuer Trainingspartner ins Spiel: Künstliche Intelligenz. Sie nimmt uns das Schwitzen zwar (leider) nicht ab, aber sie beseitigt die Hürden davor.<BR \/><BR \/>Wer abnehmen will, scheitert <?Uni SchriftWeite="96ru">\r\nnämlich oft an der „Buchhaltung“.<?_Uni>\r\n Jede Zutat wiegen und in Tabellen eintragen? Viel zu aufwendig. Moderne KI-Modelle aber haben inzwischen „Augen“ (Computer Vision). Ein einfaches Foto vom Mittagsteller genügt, und Apps oder KIs wie ChatGPT schätzen in Sekunden: „Das sind ca. 150 g Lachs, Reis und Brokkoli – insgesamt etwa 550 Kalorien.“ Sie analysieren Nährstoffe und geben Tipps, was man am Abend essen sollte, um das Tagesziel noch zu erreichen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nMaßgeschneidertes statt massentaugliches Workout<\/h3>Auch beim Training ändert sich alles. Statt starrer Pläne aus Zeitschriften oder allgemeiner YouTube-Videos fungiert die KI als Personal Trainer auf Abruf. Ein konkreter Prompt an ChatGPT genügt: „Du bist mein Personal Trainer. Ich bin 52, sitze viel, ha<?TrVer>\r\nbe leichte Knieprobleme und 20 Minuten Zeit. Erstelle mir ein realistisches Programm.“ <BR \/><BR \/>Die Antwort ist oft verblüffend: Aufwärmen, Übungen, Wiederholungen – alles angepasst. Der eigentliche Vorteil ist aber der Dialog. Man kann jederzeit nachjustieren: „Das war zu anstrengend – bitte leichter“, „Ich habe nur eine Matte, keine Geräte“ oder „Fokus heute bitte auf den Rücken“. So entsteht ein Trainingsplan, der sich dem Menschen anpasst – nicht umgekehrt. Die Ausrede „Ich habe nicht das richtige Equipment“ zählt damit endgültig nicht mehr.<BR \/><BR \/><h3>\r\nVom Datensammle zum Versteher<\/h3>Wir tragen Uhren, die Schritte, Puls und Schlaf messen. Doch Daten allein machen nicht gesund. KI beginnt nun, Muster in diesem Datensalat zu erkennen. Sie sagt nicht mehr nur „Du hast schlecht geschlafen“, sondern erkennt Zusammenhänge: „Deine Erholung ist immer dann schlechter, wenn du nach 20 Uhr noch isst.“ So wird aus bloßem Tracking echtes Verständnis für den eigenen Körper.<h3>\r\nEin neuer Trainingspartner für die guten Vorsätze<\/h3>KI ist der ideale Partner für die guten Vorsätze. Sie plant, analysiert und treibt an – laufen müssen wir allerdings immer noch selbst. Doch so leistungsfähig die Technik auch ist, eines muss klar sein: Sie ersetzt keinen Arzt oder Physiotherapeuten. Sie dient al<?TrVer>\r\nlein der Unterstützung und Motivation. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit bleibt immer beim Menschen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262751_image" \/><\/div>