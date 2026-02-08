<b>Von Barbara Plattner<\/b><BR \/><BR \/>Viele Menschen kennen das Gefühl: Man treibt regelmäßig Sport, ist aktiv, bewegt sich – und trotzdem meldet sich der Rücken. Morgens ist der Nacken verspannt, die Gelenke schmerzen. Oft kommt eine tiefe Müdigkeit dazu, obwohl man eigentlich ausreichend schläft.<BR \/><BR \/>Das sorgt für Verunsicherung, denn schließlich tut man doch „eh et<?TrVer>\r\nwas für sich“.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEntscheidend ist nicht, ob man sich bewegt, sondern wie<\/h3>Diese Erfahrung betrifft längst nicht nur Menschen, die sich wenig bewegen. Im Gegenteil: Auch sportliche, aktive Personen leiden unter Rücken- und Nackenbeschwerden. Der Grund dafür liegt meist nicht im „Ob“ der Bewegung, sondern im „Wie“ – und im Zusammenspiel von Alltag, Stress und Körperreaktionen.<BR \/><BR \/>Regelmäßiger Sport ist zweifellos wichtig. Eine Stunde wöchentlich mit Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Tennis stärken das Herz-Kreislauf-System, fördern den Stoffwechsel und wirken grundsätzlich stressreduzierend. Doch viele dieser Bewegungsformen sind einseitig. Bestimmte Muskelgruppen werden stark beansprucht, während andere – vor allem die tiefliegende Stützmuskulatur – kaum aktiviert werden. Genau hier entstehen oft Ungleichgewichte.<BR \/><BR \/>Besonders Menschen, die beruflich viel sitzen oder lange stehen, spüren diese Dysbalancen deutlich. Der Körper versucht, fehlende Stabilität auszugleichen, indem er andere Strukturen überlastet. Das funktioniert eine Zeit lang – bis sich der Körper über Schmerzen meldet. Der gesunde Menschenverstand sagt uns eigentlich längst, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist, stundenlang in derselben Position zu verharren. Gleichzeitig reicht es aber auch nicht aus, diese Belastung nur mit einseitigem Sport zu kompensieren.<BR \/><BR \/>Ein zentraler Faktor ist Stress. Chronischer Stress wirkt nicht nur mental, sondern ganz konkret körperlich. Unter anhaltender Belastung steigt der Cortisolspiegel im Körper. Cortisol ist ein lebenswichtiges Stresshormon, doch wenn es dauerhaft erhöht bleibt, hat das Folgen. Die Muskulatur reagiert mit Spannung und bleibt in einer Art Daueralarm. Gleichzeitig wird die Atmung flacher, die Regeneration schlechter und das Herz-Kreislauf-System stärker belastet. <BR \/><BR \/>Diese dauerhafte innere Anspannung zeigt sich häufig im Körper. Nackenverspannungen, Rückenzwicken oder eingeschränkte Beweglichkeit sind typische Signale. Weniger bekannt ist, dass der Körper als Einheit funktioniert. Bereiche, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, stehen in enger Verbindung. So beeinflusst beispielsweise eine <?Uni SchriftWeite="97ru">\r\nverspannte Kiefermuskulatur den<?_Uni>\r\n Beckenboden. Ist dieser dauerhaft unter Spannung oder kann er sich nicht richtig aktivieren, leidet die Stabilität der Körpermitte – und damit auch Haltung und Rückenkraft.<BR \/><BR \/><h3>\r\nRückenschmerzen: Jeder Körper reagiert anders<\/h3>Auch wenn Rückenschmerzen grundsätzlich alle betreffen, reagieren Körper unterschiedlich. Der weibliche Körper ist hormonell komplexer, was Muskelspannung, Bindegewebe und Regenerationsfähigkeit beeinflusst – besonders in Phasen hormoneller Umstellungen wie den Wechseljahren. Sinkende Östrogenspiegel wirken sich unter anderem auf Muskelkraft, Gewebeelastizität und Stressverarbeitung aus. Männer wiederum kompensieren Belastung häufig über Kraft und Spannung, was ebenfalls zu Überlastungen führen kann. Gemeinsam ist beiden: Ein Körper, der dauerhaft unter Stress steht und ständig Cortisol ausschüttet, braucht gezielte Regulation – nicht noch mehr Druck.<BR \/>Was dem Körper wirklich hilft, ist deshalb nicht „mehr Training“, <?Uni SchriftWeite="95ru">\r\nsondern die richtige Kombination.<?_Uni>\r\n Krafttraining sorgt für Stabilität, Ausdauer unterstützt Herz und Kreislauf, bewusste Bewegung in Verbindung mit At<?Uni SchriftWeite="96ru">\r\nmung hilft dem Nervensystem,<?_Uni>\r\n aus dem Stressmodus herauszufinden.<BR \/><BR \/>Trainingsmethoden wie Pilates setzen genau hier an. Sie verbinden kontrollierte, präzise Bewegung mit bewusster Atmung und aktivieren jene Muskelgruppen, die im Alltag oft vernachlässigt werden – insbesondere Rücken – Bauch und Beckenboden. Der große Vorteil liegt darin, dass der Körper gestärkt wird, ohne ihn zu erschöpfen.<BR \/>Bewegung ist kein Alles-oder-<?Uni SchriftWeite="95ru">\r\nNichts-Prinzip, sondern ein Lernprozess.<?_Uni>\r\n Der Körper braucht Wiederholung, nicht Überforderung. Bereits zehn bis 20 Minuten gezielte Bewegung pro Tag kann das Stress-Level senken, die tiefe Muskulatur aktivieren, die Körperhaltung verbessern und langfristig Schmerzen reduzieren. Hier gilt: Weniger ist mehr.<BR \/><BR \/><h3>\r\nBewegung muss ins Leben passen – nicht umgekehrt<\/h3>Eine Stunde Training täglich ist für viele unrealistisch. Betrachtet man jedoch die Woche als Ganzes, entsteht ein machbares Bild. Ein Sporttermin pro Woche, der wirklich Freude macht, idealerweise in Gesellschaft, ergänzt durch kurze Einheiten zu Hause und Bewegung in der Natur, schafft Kontinuität ohne Leistungsdruck. Diese Regelmäßigkeit hilft dem Nervensystem, zur Ruhe zu kommen und den Cortisolspiegel langfristig zu regulieren.<BR \/><BR \/>Im Pilates gibt es einen bekannten Leitsatz: Nach zehn Einheiten spürt man eine Veränderung, nach 20 sieht man sie – und nach 30 wird man darauf angesprochen. Gemeint ist dabei nicht das äußere Erscheinungsbild, sondern eine aufrechtere Haltung, mehr Präsenz und eine andere Ausstrahlung.<BR \/><BR \/>Rückenschmerzen sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind ein Signal dafür, dass Körper, Nervensystem und Alltag wieder besser in Einklang gebracht werden wollen. Einen „Bewegungskompass“ finden Sie kostenlos auf <a href="https:\/\/www.my-pilates-online.com\/bewegungs-kompass" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.my-pilates-online.com\/bewegungs-kompass<\/a>.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272342_image" \/><\/div>