Was zwitschert da im Garten? Ihre Hilfe ist gefragt

100 verschiedenen Vogelarten können in manchen Jahren zur Winterzeit in Südtirol beobachtet werden. Besonders Siedlungen und Städte bieten vielen Vogelarten gute Überlebenschancen: Nicht nur die wärmeren Temperaturen locken, sondern auch die reichlich verbreiteten Nahrungsquellen. Abfälle, Kompost und vor allem Futterstellen wecken reges Interesse.Die Zählung findet an den nächsten beiden Wochenenden statt (1. bis 2. Jänner und 8. bis 9. Jänner).Iacun Prugger erklärt, wie es geht: „Zähle eine Stunde lang alle Vögel, die du an der Futterstelle, im Garten, auf dem Balkon oder im Park siehst, und notiere von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die du gleichzeitig siehst, um Doppelzählungen zu vermeiden.“Zählen könne man zu jeder beliebigen Stunde am Tag. Pruggers Tipp: „In den ersten Morgenstunden wird man die meisten Vögel sehen. Wenn man sehr großes Glück hat, entdeckt man dort vielleicht sogar eine seltene Art, wie den in Südtirol überwinternden Bergfink.“„Ein wenig Vogelkunde ist bei der Vogelzählung von Vorteil, da sich viele Vögel recht ähnlich sind und man vielleicht nicht alle Namen kennt. Man kann sich aber jederzeit beim Verein melden. Wir helfen gerne“, erklärt Prugger.Bereits letztes Wochenende zählten etliche Südtiroler bei der Aktion fleißig mit. Der Verein organisiert die Vogelzählung, um einen regionalen Überblick der Vogelwelt in den Dörfern und Städten Südtirols zu bekommen.Die AVK ist ein ehrenamtlich tätiger Verein, dessen Mitgliedern die Vogelwelt und deren Schutz am Herzen liegen. Seit fast 50 Jahren setzen sie sich mit viel Energie und Leidenschaft für die Erfassung und den Schutz der Vogelwelt Südtirols ein.Die Ergebnisse der Zählung sollten mit präzisen Angaben von Ort, Datum und Art bis zum 20. Jänner an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: [email protected] . Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage der AVK.

