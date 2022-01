Wechsel an Schuldirektionen und Ausbildungslehrgang für Führungskräfte

Willkommen und Abschied: So könnte man die Wechsel an 2 Südtiroler Schulsprengeln bezeichnen. Am Schulsprengel Nonsberg tritt am 8. Februar Birgit Eschgfäller ihre Stelle als Schulführungskraft an. Bisher wurde die Direktion von Christoph Kofler geleitet, der diese Amtsführung zusätzlich zu seinem Führungsauftrag am Grundschulsprengel Lana seit letztem September übernommen hat.Bereits am 17. Jänner hat Marianne Blasbichler, Direktorin am Schulsprengel Sterzing 3, ihren Ruhestand angetreten. Der Schulsprengel wird nun amtsführend von Armin Haller, Direktor am Schulsprengel Sterzing 1, geleitet. Zur Hand geht ihm dabei seine Vizedirektorin Ingrid Pichler, die für diese Aufgabe freigestellt wurde.Für die 17 Gewinner des letztjährigen Wettbewerbsverfahrens zur Aufnahme von Schulführungskräften an Südtirols deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen hat der dazugehörige Ausbildungslehrgang am 21. Jänner begonnen. Er dauert insgesamt 10 Monate und schließt ein Praktikum an einer Schuldirektion mit ein.Die Ausbildung für die angehenden Schulführungskräfte umfasst die Bereiche Fortbildung, Praxisreflexion, Praktikum und die Arbeit am Portfolio sowie das Selbststudium. Nach der positiven Abschlussbewertung im Frühjahr 2023 werden die Lehrpersonen als Schulführungskräfte aufgenommen.

