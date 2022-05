Weitere, teils starke Gewitter im Anmarsch

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Bozen hat von Montag auf Dienstag bereits seine zweite Tropennacht erlebt. Das bedeutet, dass die Temperatur in der Nacht nicht unter die 20-Grad-Marke gesunken ist. „Normalerweise gibt es im Mai noch keine Tropennacht“, schreibt Landeswetter-Meteorologe.Aber dieser Mai ist anders als in den vergangenen Jahren: „Der sehr warme Mai sorgt auch für ungewöhnlich viele Gewitter“, so Peterlin. „Bis jetzt gab es südtirolweit bereits über 5000 Blitze und damit schon deutlich mehr als im bisher blitzreichsten Mai 2015 mit 2800 Blitzen.“In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es wegen der starken Gewitter vor allem im Wipptal und im Ahrntal immer wieder zu Feuerwehreinsätzen gekommen. In Gossensaß ist ein Bach über die Ufer getreten.Doch damit ist noch nicht genug: „Heute und morgen gibt es weitere, teils starke Gewitter“, so Peterlin.