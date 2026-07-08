Im Interview geht sie auf die Eigenheiten der verschiedenen Hunderassen ein. Gemäß Hunderegister des Tierärztlichen Dienstes gibt es derzeit in Südtirol mehr als 37.600 Hunde. Die Reihung nach Rassen führt der Border Collie vor dem Deutschen Schäferhund und dem Labrador Retriever an. <BR \/><BR \/><b>Border Collie vor Schäferhund, Labrador und Golden Retriever – was sagt uns diese Reihung?<\/b><BR \/>Kathrin Meraner: Diese Reihung finde ich spannend, weil sie viel über uns Menschen verrät: Wir wählen unsere Hunde heute oft danach aus, wie sie aussehen, wie intelligent oder vielseitig sie sind oder was uns in sozialen Medien begegnet – und weniger danach, wofür eine Rasse ursprünglich gezüchtet wurde. Das ist nachvollziehbar, lohnt aber einen genaueren Blick.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333965_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie fällt dieser genauere Blick denn aus?<\/b><BR \/>Meraner: Der Border Collie ist ein Hütehund, gezüchtet für das Hüten von Schafen. Das bedeutet: Er ist extrem reizempfindlich und kann auf kleinste Reize – ein rennendes Kind, ein wegrollender Ball – sofort und intensiv reagieren. Der Deutsche Schäferhund ist ein Hüte - und Wachhund, also ein echter Allrounder, der historisch für mehrere Aufgaben gleichzeitig eingesetzt wurde. Labrador und Golden Retriever hingegen sind Jagdapportierhunde: Sie wurden gezüchtet, um geschossenes Federwild sanft im Maul zu apportieren. Völlig unterschiedliche Aufgabenprofile – und trotzdem landen alle vier ganz oben bei uns zu Hause, nicht auf der Schafalm oder im Jagdrevier. Das zeigt: Die Beliebtheit einer Rasse sagt wenig darüber aus, wie gut sie sich als Familienhund eignet. Sie sagt vor allem etwas über unsere Vorlieben und unser Bild vom „idealen“ Hund aus.<BR \/><BR \/><b>Für welche Zwecke werden Hunde heute am ehesten angeschafft?<\/b><BR \/>Der allergrößte Teil der Hunde wird heute als Familienhund gehalten – nicht zum Hüten, Jagen oder Bewachen. Und genau hier liegt der wichtigste Punkt überhaupt: „Familienhund“ war noch nie ein Zuchtziel. Keine Rasse wurde mit dem Ziel gezüchtet, in einer Familie mit Kindern, Alltag und Terminkalender zu funktionieren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333968_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Somit lassen sich gewisse Verhaltensweisen der Hunde erklären, oder?<\/b><BR \/>Meraner: Ja. Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn ein Border Collie in der Familie anfängt, herumlaufenden Kindern hinterherzuhetzen oder bei Bällen nicht ruhig bleiben kann – das ist sein angezüchtetes Hüteverhalten. Oder wenn der Labrador ständig Dinge im Maul herumträgt – das ist sein Apportiertrieb. <BR \/><BR \/><b>Welche Rasse eignet sich am besten als Familienhund?<\/b><BR \/>Meraner: Pauschal lässt sich das nicht sagen. Entscheidend ist immer: Was erwarte ich mir als Familie vom Zusammenleben mit Hund, und was ist mein Ziel damit? Bin ich aktiv und viel draußen oder eher ruhig und zu Hause? Diese Fragen sind langfristig wichtiger als die Rasse selbst. Um eine Rasse – oder auch einen einzelnen Hund – als Familienhund besser einschätzen zu können, schaue ich mir vier Kriterien an: Wie gerne arbeitet der Hund mit dem Menschen zusammen? Wie reaktiv ist er auf Reize? Wie ausgeprägt ist sein Jagdverhalten? Und wie territorial ist er? Ein gutes Gleichgewicht zwischen diesen vier Bereichen macht einen Hund im Alltag mit Familie deutlich umgänglicher. Jeder Hund kann ein Familienhund sein – aber man muss sich mit der Rasse, dem Charakter und den eigenen Erwartungen auseinandersetzen und daran arbeiten.<BR \/><BR \/><b>Welche angezüchteten Eigenschaften geraten heute oft in den Hintergrund?<\/b><BR \/>Meraner: Was bei vielen – gerade hochenergetischen Gebrauchs- und Arbeitsrassen – komplett vergessen wird, ist die Fähigkeit zur Ruhe. Ein Hund, der für Hochleistung gezüchtet wurde, kann nicht automatisch auch entspannt zu Hause liegen bleiben. Ruhe muss genauso erlernt und trainiert werden wie jede andere Fähigkeit. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333971_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Malteser, Chihuahua, Yorkshire Terrier in Südtirols Top 10 – sind dies klassische „Stadthunde“?<\/b><BR \/>Meraner: Auch hier gilt: Kleine Rassen wurden ebenso für konkrete Aufgaben gezüchtet, die wir nicht vergessen dürfen. Der Jack Russell Terrier etwa wurde zur Fuchs- und Rattenjagd gezüchtet, der Dackel zum Eindringen in den Dachsbau. Auch der Yorkshire Terrier stammt ursprünglich aus englischen Textilfabriken, wo er Ratten jagen sollte. Das sind also keine reinen Schoßhunde ohne Aufgabe – viele von ihnen haben noch einen ausgeprägten Jagd- und Beutetrieb, der im Alltag gerne übersehen wird.<BR \/><BR \/><b>Was ist im Zusammenspiel Mensch – Hund besonders wichtig?<\/b><BR \/>Meraner: In meinen Augen ist es am wichtigsten, sich mit der Genetik des eigenen Hundes auseinanderzusetzen und darauf aufbauend zu trainieren – und zwar nicht isoliert in der Trainingsstunde, sondern eingebettet in den normalen Alltag. Ein gut erzogener Familienhund entsteht nicht durch eine Wunderformel, sondern durch das Verständnis darüber, wer dieser Hund von seiner Rasse und seinem Charakter her ist – und durch Training, das genau dort ansetzt, damit wir unseren Familienalltag mit Hund genießen können.