Welteitag: „Ein Huhn hat eine Stunde Arbeit“

„So eine Stunde hat ein Huhn schon Arbeit, bis ein Ei gelegt ist“

„8 Stunden müssen es laut den Bio-Vorgaben sein“

„Wer dort einkaufen geht, weiß das und ist bereit, dafür zu zahlen“

Sie werden auf Partnerbetrieben 10-12 Wochen gemästet

„Auch meine Eltern helfen uns noch ganz fest“

Dass die Hühner auf dem Bio-Hof im Freilandgehege sind, versteht sich von selbst. Doch das alleine war dem Paar nicht genug. „Bei einem fixen Stall und einem fixen Gehege haben die Hühner bald das ganze Grün weggescharrt und weggepickt“, weiß Ainhauser. Die Lösung: Ein mobiler Hühnerstall. Vorbilder hat man in Deutschland und Österreich gefunden, „doch da waren die Wiesen eben“, erinnert sie sich.Die Wiesen des Vöraner Bergbauernhofes hingegen sind das nicht. „Unser Stall ist daher nicht nur mobil, er ist auch höhenverstellbar, so dass wir, egal wo er steht, die Höhenunterschiede des Geländes ausgleichen können und der Stall waagrecht steht“, erklärt die Bäuerin. Das ist wichtig, weil sonst Eier, Futter und Wasser nicht dahin rollen und rinnen, wohin sie sollen.Der Vorteil des mobilen Stalles, mit dem natürlich auch das Freilandgehege mitwandert: Die Wiese kann sich immer wieder erholen und die Hennen haben immer ausreichend Grün, „hier können sie picken, scharren, finden Käfer und Würmer und können sich einfach austoben“, erklärt die Bäuerin.Im Stall finden sie im oberen Stockwerk Futter und Wasser und ihre Legeplätze. Von denen rollen die Eier sanft zur „Ausgabe“, wo sie Bauer und Bäuerin bequem und sauber einsammeln können. Im „Untergeschoss“ gibt es einen Winterscharrplatz für kalte Tage und ausreichend Möglichkeit, für das bei Hennen so beliebte Sandbaden. Heuballen und spezielle Picksteine sind ebenfalls im Angebot. Das ist wichtig für die Schnäbel, denn kupiert wird im Bio-Betrieb natürlich nicht.„So eine Stunde hat ein Huhn schon Arbeit, bis ein Ei gelegt ist, zum produzieren braucht es einen ganzen Tag“, erzählt Brigitte Ainhauser. Den Rest des Tages fressen die Tiere: „2 Drittel des Tages verwenden sie darauf.“ Bekommen sie keinen Auslauf und müssen nicht den ganzen Tag picken, „dann wird ihnen schnell fad“.Den Hennen vom Noafhof passiert das nicht. Erst abends kommen sie in den Stall - und bekommen ausreichend Nachtruhe. „8 Stunden müssen es laut den Bio-Vorgaben sein“, erklärt Brigitte Ainhauser. In großen Legebatterien gibt es solchen Luxus nicht, da bleibt das Licht fast rund um die Uhr an. „Damit legt ein Huhn vielleicht ein Ei mehr in der Woche, aber es stresst das Tier“, so die Bäuerin.Sogar für die „Sicherheit“ der Hennen gegen den Habicht hat das findige Paar eine gute Lösung gefunden: Im Freigehege der Hennen halten sie auch 4 Zwergziegen: „Unsere „Security’“, schmunzelt Brigitte Ainhauser.Ihre Eier vermarkten die Ainhausers - wie alle anderen Produkte, die auf dem vielseitig angelegten Hof produziert werden - selber. Viele Kunden finden mittlerweile den Weg hinauf zum Noafhof. Zudem beliefert das Paar zahlreiche ausgewählte Feinkost- und Bio-Geschäfte in Südtirol. Qualität hat ihren Preis, „aber wer dort einkaufen geht, weiß das und ist bereit, dafür zu zahlen“, so die Bäuerin. Und er bekommt ja auch mehr für sein Geld: „Die Eier sind durch das Grünfutter nicht nur geschmackvoller, sie enthalten auch mehr Vitamine A, D und E sowie mehr Omega-3-Fette und Karotinoide“.Das Logo des „Eier-Hofes“ zeigt aber ganz bewusst nicht nur eine Henne, sondern auch einen Hahn. „Das war uns von Anfang an wichtig, wo eine Henne ist, muss auch ein Gigger sein“, betont die Bäuerin. Und so produzieren sie am Hof nicht nur Bio-Eier, sondern auch Bio-Masthähnchen, sogenannte Wildmasthähnchen.Ein großes Problem der herkömmlichen Eierproduktion ist nämlich, dass man dafür zwar jede Menge Hennen braucht, für die männlichen Küken aber keine Verwendung hat. Sie werden geschreddert. Dieses Schicksal bleibt den männlichen Bio-Küken auf dem Noafhof erspart. Sie werden auf Partnerbetrieben 10-12 Wochen gemästet, bis diese dann für Suppeneinlagen, Würste usw. verarbeitet werden.Bis zu 3 Monate verbringen hingegen die Bio-Masthähnchen am Hof, mit Auslauf und im Stall sogar mit Bodenheizung. „Die kleinen Küken brauchen die Wärme“, sagt Brigitte Ainhauser. Und auch für die größeren hat das einen Vorteil: „Die Streu bleibt immer trocken und hygienisch – und damit die Füße der Tiere gesund.“Pünktlich zum Weihnachtsfest werden die jetzt noch kleinen Küken dann fertige Wildmasthähnchen sein. Wenn die Zeit für die Legehennen gekommen ist, werden auch diese geschlachtet - „und wir verkaufen sie als Suppenhühner“, ergänzt die Bäuerin.Der Noafhof in Vöran ist ein Bio- und ein Roter Hahn Betrieb. Zudem ist man beim Gütesiegel „Ethic Food“ dabei. Produziert wird am Hof neben Eiern und Geflügelfleisch auch Rindfleisch (aus Muttertierhaltung) sowie Kartoffeln, Kohlrüben, Kürbisse und Honig. Der Hof wird als Familienbetrieb geführt, bei dem Alt und Jung mitanpacken.„Auch meine Eltern helfen uns noch ganz fest“, erzählt Brigitte Ainhauser, „anders geht es nicht“. Doch die Mühe lohnt sich: Im Nebenerwerb gestartet ist man mittlerweile soweit, dass der Hof im Vollerwerb geführt werden kann.