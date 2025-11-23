Warum? Wir sind doch moderne, aufgeklärte Wesen, mit LED-Lampen und Tageslichtweckern! Keine Höhlenbewohner mehr – oder vielleicht doch ein bisschen?<h3>\r\nFrüher: Wenn Dunkelheit Lebensgefahr bedeutete<\/h3>Für unsere Vorfahren war Dunkelheit kein gemütliches Kerzenschein-Kuscheln, sondern Alarmzustand. Sobald die Sonne unterging, wuchsen die Schatten und mit ihnen Orientierungslosigkeit und Gefahren: Kälte, Hunger und Raubtiere krochen aus den Ecken. Das Feuer war nicht romantisch, sondern Lebensversicherung.<BR \/><BR \/>Kein Wunder also, dass wir bis heute eine atavistische Angst in uns tragen: Im Dunkeln lauert das Unbekannte, lauert das Unkontrollierbare.<BR \/>Und unser Gehirn? Es hat diese Programmierung nie gelöscht. Unsere Amygdala denkt immer noch „Achtung, Säbelzahntiger hinterm Sofa!“ und reagiert mit Alarmbereitschaft: Pupillen weit, Ohren offen, Muskeln gespannt.<BR \/><BR \/>Die Psychologie nennt das einen evolutionären Restreflex, damit sind wir immer noch Steinzeit, trotz Netflix und Zentralheizung.<h3>\r\nHeute: Wenn das Licht einfach nie ausgeht<\/h3>Dann kam das elektrische Licht, und wir dachten: „Super, Problem gelöst!“ Blöd nur, jetzt geht das Licht gar nicht mehr aus: Straßenlaternen, Werbetafeln, Bild<?Uni SchriftWeite="94ru">\r\nschirme, Weihnachtsbeleuchtungsorgien<?_Uni>\r\n … Wir haben den Dauer-Tag erfunden. Und unser Körper? Kommt ins Stolpern. Melatonin, der Hormon-Taktgeber unseres Schlafes, sagt leise: „Gute Nacht“, aber das Handy schreit: „Nur noch eine Folge!“ Die wahre Folge: Schlafmangel, Stress, Zuckerlust, miese Laune, Fehlerquote und Unfallrisiko …<BR \/><BR \/>Die WHO zählt Lichtverschmutzung heute bereits zu den unterschätzten Gesundheitsgefahren der modernen Welt. Ironisch, oder? Wir haben die Dunkelheit besiegt und gleichzeitig unser inneres Gleichgewicht verloren.<h3>\r\nLicht aus, Kopf an Das sollte die Devise sein<\/h3>Zu viel Dunkelheit? Der Körper produziert weniger Serotonin, <BR \/>das „Wohlfühlhormon“. Ergebnis: <?Uni SchriftWeite="93ru">\r\nMotivationsloch, Winterdepression,<?_Uni>\r\n Weltuntergangsblick – wir werden träge, pessimistisch, introvertiert. Zu wenig Dunkelheit? Wir drehen durch. Keine Ruhe, keine Tiefe, kein Reset. Wir verlernen, still zu werden. Und wer nie still ist, hört irgendwann sich selbst nicht mehr.<BR \/><BR \/>Zu viel Licht blendet, zu viel Dun<?TrVer>\r\nkelheit lähmt – Balance ist die Lösung.<BR \/><BR \/><h3>\r\nWenn der Beruf ins Dunkel tappt<\/h3>Auch im Business gibt es dunkle Phasen: Umsätze im Keller, Personal am Limit, Zukunft im Nebel. Und was tun wir? Mehr Licht! Mehr Meetings! Mehr PowerPoint! Kurz: Wir drehen das Licht auf, bis alle geblendet sind und keiner mehr was sieht.<BR \/><BR \/>Doch manchmal braucht es genau das Gegenteil: Dunkelheit als Denkpause. Als Raum, in dem Ideen reifen dürfen. Wo Orientierung nicht durch Flutlicht entsteht, sondern durch Vertrauen.<h3>\r\nDie sieben Dunkelheits- Nothelfer für Alltag & Job<\/h3>1. Licht aus! Abends kein Flutlicht, dimmen Sie sich runter – auch mental.<BR \/><Fett_DinPro>2. Tageslicht tanken<\/Fett_DinPro>! Wenigstens 30 Minuten täglich, auch wenn's nieselt.<BR \/><Fett_DinPro>3. Dunkelräume!<\/Fett_DinPro> Kerze an, Han<?TrVer>\r\ndy aus. Kein Weltuntergang, nur Entspannung.<BR \/><Fett_DinPro>4. Tiefs erlauben!<\/Fett_DinPro> Nicht jedes Stimmungstal braucht Therapie, manch eines nur Tee.<BR \/><Fett_DinPro>5. Augen zu!<\/Fett_DinPro> In Sitzungen fünf Minuten blind zuhören: erstaunlich, was man plötzlich wahrnimmt.<BR \/><Fett_DinPro>6. Gedanken lenken!<\/Fett_DinPro> Keine To-<?TrVer>\r\ndo-Listen vorm Schlaf, lieber Glücksmomente des Tages herholen.<BR \/><Fett_DinPro>7. Nachtdankbarkeit!<\/Fett_DinPro> Drei Dinge aufschreiben, für die Sie dankbar sind.<BR \/><BR \/><h3>\r\nWer das Dunkel annimmt, sieht klarer<\/h3>Dunkelheit ist kein Feind des Lichts. Sie ist sein Zwilling. Dunkelheit ist das Gegenstück zum Burnout-Licht, das wir dauernd anlassen. Dunkelheit schenkt Tie<?TrVer>\r\nfe, Erholung und Bewusstsein für das, was wirklich zählt. Also, November: Komm ruhig! Denn wer das Dunkel umarmt, sieht das Licht danach doppelt so hell.<BR \/><BR \/>Eine minutenschnelle Meditation dazu finden Sie jetzt kostenlos auf www.telos-training.com – mit dem folgenden Suchbefehl:<BR \/>„Minuten-Lichtmeditation“ (bitte in Anführungszeichen eingeben).