Wenn die Show zur Tragödie wird Wenn die Show zur Tragödie wird

Aufsehenerregende Stunts, Tricks und actionreiche Szenen kommen bei einem breiten Publikum immer gut an. Wenn Menschen sich in waghalsigen Szenen den Urkräften der Natur oder der Technik widersetzten, halten die Zuseher den Atem an – und jubeln euphorisch, wenn der Trick gelingt. Doch das Risiko ist ein ständiger Begleiter und es läuft nicht immer nach Plan. s+ hat einige dramatische Zwischenfälle für Sie noch einmal aufgearbeitet. + Von David Hofer