Sie fühlen sich unsicher, beginnen zu zweifeln und wissen nicht einmal mehr, ob Sie das Geübte überhaupt noch abrufen können. Eine Katastrophe bahnt sich an. Schon wieder. <BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Es ist verhext. Anders kann man es nicht ausdrücken. Zu Hause, im stillen Kämmerlein, wenn niemand zusieht, funktioniert alles einwandfrei. Der Text sitzt, der Ablauf ist vollkommen klar und gedanklich ist der Erfolg bereits Realität. Muss ja auch so sein, denn bei diesem Maß an Einsatz und Vorbereitung ist er nichts anderes als eine logische Folge. Eine, die allerdings in der Realität niemals eintritt. Denn sobald es zählt, übernimmt eine unsichtbare Kraft das Kommando und sorgt dafür, dass all die Stunden an Vorbereitung innerhalb von Sekunden zerstört werden. Doch warum? War es noch immer zu wenig?<BR \/><BR \/>Kurz und knapp: Nein, war es nicht! Wenn etwas in der Probe immer wieder klappt, auf der Bühne jedoch wiederholt nicht so umgesetzt werden kann, ist das ein eindeutiger Beweis dafür, dass Können vorhanden ist. In vielen Fällen sogar reichlich. Die Zweifel daran, ob tatsächlich genug geübt wurde, können also bedenkenlos über Bord geworfen werden. Allerdings macht dies die ganze Sache kein bisschen einfacher, denn das Problem besteht nach wie vor und das damit zusammenhängende Fragezeichen wird mit jedem verpatzten Auftritt und jeder negativen Erfahrung größer. Wie kann es sein, dass etwas, das eigentlich immer da war, plötzlich kurzzeitig verschwindet und erst dann wieder zurückkommt, wenn man es nicht mehr braucht? <h3>\r\nDie Macht ungeahnter Blockaden<\/h3>Die Antwort ist im Grunde genommen schnell gegeben. Wenn wir auf die Bühne und in die Sichtbarkeit gehen, befinden wir uns – wie bereits in den vergangenen beiden Wochen angesprochen – in einem emotionalen Ausnahmezustand. Unser Gehirn ist in einem fort damit beschäftigt, mögliche Gefahren zu erkennen, weshalb Reize viel stärker wahrgenommen werden als normal. Und dazu gehören auch die Reaktionen anderer Menschen, des Publikums oder unseres Gegenübers, denen wir unter Umständen mit einer gewissen Angst entgegenblicken. <BR \/><BR \/>Kein Wunder, denn während wir zu Hause die Gewissheit haben, bei eventuellen Hängern oder Zwischenfällen immer wieder von vorn beginnen zu können, gibt es in der Auftrittssituation selbst nur eine einzige Chance, die genutzt werden will. Es zählt die Performance im Moment, von der je nach Situation einiges abhängt. <BR \/><BR \/>Druck entsteht und dieser wiederum bringt ans Tageslicht, was ansonsten oftmals unbeachtet bleibt: Glaubenssätze, Muster, Prägungen, Erinnerungen an vergangene Erlebnisse, innere Dialoge, die wir täglich mit uns selber führen. Diese können positiv oder negativ sein. Trifft Zweiteres zu, so entstehen nicht selten Blockaden. Und diese wiederum verhindern, dass wir zeigen können, was in uns steckt. <BR \/><BR \/>Was genau es damit auf sich hat, beleuchten wir in der kommenden Woche.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.