Aber warum ist das eigentlich so?<BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Die Antwort darauf ist ebenso simpel wie fundamental: Unser Verhalten ändert sich, weil auch unser innerer Zustand sich im steten Wandel befindet. Wie wir denken, fühlen und handeln, hängt nämlich nicht ausschließlich davon ab, was um uns herum passiert, sondern wird maßgeblich von dem beeinflusst, was in uns vor sich geht. <BR \/><BR \/>Unser allgemeines Befinden wirkt demnach wie eine Art Filter. Es entscheidet mit darüber, worauf wir unseren Fokus richten, wie wir Aussagen interpretieren und welche Bedeutung wir Dingen geben. Sind wir ausgeglichen und ruhig, denken wir meist klarer und handeln überlegter. <BR \/><BR \/>Stehen wir hingegen unter Druck, arbeitet unser Gehirn deutlich schneller – und doch nicht zwingend rationaler. In diesen Situationen versucht es vor allem, mögliche Gefahren zu erkennen und uns nach dem Motto „Augen zu und durch“ in die Komfortzone zurückzuführen. Die Folge: Wir reagieren impulsiv, empfindlich oder verlieren uns leichter in negativen Gedankenspiralen.<h3>\r\nAgieren statt reagieren<\/h3>Eine Rolle spielt diese Dynamik sowohl bei großen Entscheidungen und Ereignissen als auch im ganz normalen Alltag. So wirkt nach einer erholsamen Nacht vieles machbarer. Die Welt scheint geordneter, Probleme präsentieren sich als lösbar und auch kleinere Rückschläge müssen nicht gleich den Weltuntergang bedeuten. Ganz anders sieht es oft aus, wenn Stress, Zeitdruck und Erschöpfung zusammenkommen. <BR \/><BR \/> Plötzlich genügt eine klitzekleine Planänderung und schon fühlen wir uns blockiert oder sogar völlig überfordert. Und das, obwohl wir eigentlich immer noch dieselben Ressourcen in uns tragen. Wenn unser System allerdings auf Anschlag läuft, können wir darauf nicht zugreifen. <BR \/><BR \/>In besonders kritischen Situationen lohnt es sich deshalb, einen Schritt zurückzutreten und die Aufmerksamkeit auf das innere Empfinden zu lenken. Ein paar kurze Augenblicke genügen, um herauszufinden, ob Ruhe oder Entspannung, Klarheit oder Nervosität dominieren. <BR \/><BR \/>Je öfter wir das machen, desto eher können wir schlussendlich bestimmte Muster erkennen – und bewusst gegensteuern. Nicht durch noch mehr Stress und Druck, sondern dadurch, dass wir für mehr Stabilität im Innen sorgen. Denn wenn diese erst einmal gegeben ist, ist es plötzlich nicht mehr nötig, darauf zu warten, dass sich im Außen etwas verändert.<BR \/><BR \/> Wir haben die Möglichkeit, zu agieren, anstatt zu reagieren. Und wie genau das gelingen kann, sehen wir uns in der kommenden Woche an. <h3>\r\nZur Person<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.