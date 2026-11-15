Als in Australien die verheerenden Buschfeuer wüteten, suchten Rettungskräfte zwischen verkohlten Baumstämmen und verbrannter Vegetation nach überlebenden Koalas. Viele Tiere waren verletzt, geschwächt oder in den Baumkronen kaum zu erkennen. In dieser Situation wurde Bear zu einem wichtigen Helfer. Während Menschen mit geschultem Blick die Umgebung absuchten, verließ sich der Hund auf seine Nase. Selbst versteckte Koalas konnte er anhand ihres Geruchs aufspüren.<BR \/><BR \/>Dass ausgerechnet er einmal zu einem der berühmtesten Koala-Suchhunde der Welt werden würde, war zunächst kaum abzusehen. Bear ist ein Australian Koolie, eine intelligente, ausdauernde und arbeitsfreudige Hütehunderasse, die ursprünglich für die Arbeit mit Vieh gezüchtet worden war. Koolies brauchen Bewegung, geistige Herausforderungen und eine Aufgabe. Bear brachte all das mit – doch seine erste Familie war damit überfordert.<BR \/><BR \/>Als Welpe war er als Haustier angeschafft worden. In einer kleinen Wohnung, in der er viel Zeit allein verbringen musste, entwickelte er sich zum Wirbelwind. Aus Langeweile zerstörte er Gegenstände und nagte sogar an Wänden. Schließlich wurde er abgegeben. Was zunächst wie ein trauriger Einschnitt aussah, wurde zum Wendepunkt seines Lebens.<BR \/><BR \/>Die University of the Sunshine Coast in Queensland suchte nämlich damals Hunde für ihr Programm „Detection Dogs for Conservation“. Gemeinsam mit dem International Fund for Animal Welfare (IFAW) sollten sie Wildtiere aufspüren und deren Schutz unterstützen. <BR \/><BR \/>Bear fiel durch seine Energie, seine Konzentration und seine Begeisterung für Spielzeug auf. Was ihn als Familienhund schwierig gemacht hatte, erwies sich für seine neue Aufgabe als ideal.<h3>\r\nEin Ball als Schlüssel zum Erfolg<\/h3>Unter Anleitung der Hundetrainerin Sarah Fyffe lernte Bear, den Geruch von Koalas zuverlässig zu erkennen. Dafür verwendeten die Trainer Fellproben von Koalas aus dem Australia Zoo, die auf einem Trainingsgelände versteckt wurden. Schritt für Schritt wurde die Suche anspruchsvoller. Auch Gerüche in mehreren Metern Höhe wurden simuliert, damit Bear die besonderen Bedingungen im Lebensraum der Tiere kennenlernen konnte.<BR \/><BR \/>Das Prinzip war einfach: Sobald Bear die richtige Geruchsspur gefunden und den Fundort angezeigt hatte, bekam er seinen geliebten Ball. Mit positiver Verstärkung wurde aus seinem ausgeprägten Spieltrieb eine professionelle Fähigkeit. Entscheidend war, dass er die Koalas aufspürte, ohne sie zu jagen oder zu bedrängen. Seine Arbeit sollte den Tieren helfen, nicht zusätzlichen Stress verursachen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383192_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Ökologin und ehemalige Tierärztin Romane Cristescu wurde zu einer wichtigen Bezugsperson. Sie begleitete Bear im Forschungsprogramm und bei seinen Einsätzen. Mensch und Hund mussten sich dabei aufeinander verlassen können: Die Hundeführer mussten seine Signale richtig deuten, während Bear auch unter schwierigen Bedingungen konzentriert bleiben musste.<h3>Der tierische Held des „Black Summers“<\/h3>Wie wertvoll diese Fähigkeiten waren, zeigte sich während der Buschfeuersaison 2019\/2020, die als „Black Summer“ in die australische Geschichte einging. Die Brände zerstörten riesige Flächen und vernichteten Lebensräume. Gemeinsam mit seinem Team suchte Bear in den betroffenen Gebieten nach überlebenden Koalas. Mehr als hundert Tiere spürte er nach Angaben seiner Organisation im Zusammenhang mit den Bränden auf. Viele waren verletzt oder benötigten medizinische Versorgung.<BR \/><BR \/>Wurde ein Koala gefunden, untersuchten Fachleute seinen Zustand und organisierten bei Bedarf die Rettung. Bei gesunden Tieren konnten die Forschenden wichtige Daten sammeln. Bear half damit nicht nur einzelnen Tieren, sondern unterstützte auch die wissenschaftliche Arbeit zum Schutz der Art.<BR \/><BR \/>Bei Einsätzen im verbrannten Gelände trug er spezielle rote Schutzschuhe. Sie wurden zu seinem Markenzeichen: Der Koolie mit den blauen Augen und den roten Stiefeln eroberte ein internationales Publikum. Auch Hollywoodstars wie Tom Hanks und Leonardo DiCaprio machten auf seine Arbeit aufmerksam. 2021 wurde Bear bei den IFAW Animal Action Awards ausgezeichnet und entwickelte sich zu einem Botschafter für den Koalaschutz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383195_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hinter dem tierischen Star steckte allerdings auch ein Hund mit liebenswerten Eigenheiten. Er jodelte gern am Morgen, wenn er sich streckte, stieß mitunter mit seinem Hinterteil gegen Gegenstände und schlief in erstaunlichen Positionen. Seine Geschichte zeigte, dass vermeintlich schwierige Hunde oft nur die richtige Aufgabe brauchten.<h3>Abschied von einem einzigartigen Helfer<\/h3>Nach rund einem Jahrzehnt im Einsatz und im Alter von elf Jahren trat Bear im vergangenen März in den Ruhestand. Für Romane Cristescu und das Team war der Abschied emotional. Bear war längst mehr als ein Suchhund gewesen: Er war ein Gefährte, dessen Persönlichkeit den Arbeitsalltag geprägt hatte. Statt durch den Busch zu streifen und nach Koalas zu suchen, kann er sich nun entspannten Spaziergängen und den angenehmen Seiten des Hundelebens widmen.<BR \/><BR \/>Doch seine Mission sollte weitergehen. Eine geeignete Nachfolgerin zu finden, war keine leichte Aufgabe. Zahlreiche Bewerbungen gingen ein, sogar aus den USA. Schließlich fiel die Wahl auf Oaka, eine junge Australian-Koolie-Hündin aus dem Norden des australischen Bundesstaates New South Wales.<h3>\r\nOaka bekommt ihre zweite Chance<\/h3>Auch Oaka hatte einen schwierigen Start hinter sich. Wie Bear steckte sie voller Energie und galt ihrer früheren Familie als zu lebhaft. Schließlich wurde sie abgegeben. Ihre Trainerin Avery Keller von der Tierschutzorganisation DM Rescue erkannte jedoch ihr Potenzial und schlug sie für die Ausbildung vor. Nach einer ersten Beurteilung anhand von Videos wurde Oaka an die Sunshine Coast gebracht, wo sie die Verantwortlichen auch persönlich überzeugen sollte.<BR \/><BR \/>Die Voraussetzungen waren vielversprechend. Wie Bear liebte Oaka das Spielen und konnte bereits große Flächen absuchen, um ihren Ball wiederzufinden. Nun musste sie lernen, diese Fähigkeit auf eine ganz andere Geruchsspur zu übertragen: die von Koalas.<BR \/><BR \/>Russell Miller, Leiter von Innovation for Conservation, begleitete ihre Ausbildung. Unterstützung kam außerdem von Frédéric Chappée, dem Leiter der Hundeeinheiten des IFAW, der über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Arbeit mit Hunden verfügte. Mit gezielten Übungen wurde Oaka schrittweise an die Suche nach Koalafell herangeführt. Das Training verlangt Konzentration, Geduld und eine präzise Zusammenarbeit mit den Menschen an ihrer Seite.<BR \/><BR \/>Denn ein Koala konnte hoch oben in einem Eukalyptusbaum sitzen, regungslos zwischen Ästen und Blättern verborgen. Oaka musste lernen, den Geruch zuverlässig zu erkennen und den Fund anzuzeigen, ohne das Tier zu jagen oder zu bedrängen. Bis aus einem talentierten Hund eine erfahrene Suchspezialistin wurde, war es allerdings ein weiter Weg. Bear hatte rund zwei Jahre gebraucht, um seine anspruchsvolle Aufgabe zu meistern.