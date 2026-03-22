<b>Frau Dr. Marsoner, was bewirkt der Frühling im Menschen aus gesundheitlicher Sicht?<BR \/><\/b>Dr. Astrid Marsoner: Prinzipiell können wir den Frühling als einen biologischen Verstärker gesunder Gewohnheiten betrachten. Das hängt vor allem mit den längeren Tagen und dem zunehmenden Licht zusammen. Dies hat mehrere positive Auswirkungen, die grundsätzlich weithin bekannt sein dürften, so etwa die stärkere Produktion von Vitamin D und die Anregung des Glückshormons Serotonin. Und: Nun kann man auch gezielt etwas für seinen Schlafrhythmus tun.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291389_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Was meinen Sie? Denn mit unregelmäßigem Schlaf bzw. allgemeinen Schlafproblemen haben viele Menschen zu hadern.<\/b><BR \/>Dr. Marsoner: Natürliches Licht in den Morgenstunden signalisiert dem Gehirn: Jetzt ist der Tag angebrochen! Wenn man morgens draußen aktiv ist, dann vernimmt man abends in der Regel auch eine wohltuende Müdigkeit. Das ist also ein gutes Rezept, um nach den dunklen Wintertagen den Tag-Nacht-Rhythmus wieder einzupendeln. Nach dem langen Winter mit seinen kurzen Tagen ist das Schlafhormon Melatonin noch hoch, nun ist wieder die Zeit reif für eine hormonelle Umstellung. <BR \/><BR \/><b>Hängt gerade mit dieser Umstellung die oft zitierte Frühjahrsmüdigkeit zusammen?<\/b><BR \/>Dr. Marsoner: Ich würde viel eher von einer Wintermüdigkeit sprechen, weil sich der Körper gewissermaßen noch in der Trägheit des Winters befindet und erst beginnt, sich langsam umzustellen. Er muss die Maschinen erst wieder richtig hochfahren. Das ist so ähnlich, wie wenn man nach einer längeren Trainingspause wieder mit dem Sport beginnt. Auch da macht sich zunächst der Mangel an Bewegung bemerkbar, ehe man wieder richtig in Form kommt. Es ist einfach eine Anpassungsreaktion.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Bewegung ist ein gutes Stichwort, denn der Frühling animiert viele Leute zum Laufen, zum Radfahren und sonstigen Aktivitäten. Aus medizinischer Sicht empfehlenswert, oder?<\/b><BR \/>Dr. Marsoner: Natürlich. Exercise is medicine! Die positiven Auswirkungen von Bewegung und sportlichen Aktivitäten auf das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, die Beweglichkeit und das allgemeine Wohlbefinden sind bekannt. Sport hat natürlich auch positive Effekte auf unser Konzentrationsvermögen und unsere Stimmung, oder um den neuen Chefarzt der Sportmedizin, Daniel Neunhäuserer, zu zitieren: Wenn wir eine Pille hätten, die alle Vorteile von körperlicher Aktivität enthält, wäre sie das am meisten verschriebene Medikament der Welt!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291392_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Inwieweit stimuliert uns die erwachende Natur?<\/b><BR \/>Dr. Marsoner: Sprechen wir von Wohlbefinden, sollte man nicht die positiven Einflüsse der Natur an sich vergessen. Es liegt auf der Hand, dass die Blütenpracht der Bäume und das frische Gemüse im Garten sich auch positiv auf unsere Grundstimmung auswirkt. Allerdings ist bei einigen damit auch ein kleiner Wermutstropfen verbunden. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Welcher denn?<\/b><BR \/>Dr. Marsoner: Für Allergiker ist mit dem Frühling und dem Pollenflug auch der Beginn ihrer diesbezüglichen Beschwerden verknüpft. Die allermeisten Betroffenen wissen über ihre allergischen Reaktionen Bescheid und können sie mit entsprechenden Medikamenten lindern, ohne deshalb auf die schönen Seiten dieser Jahreszeit verzichten zu müssen. Auch ganz triviale Maßnahmen, wie abends eine Dusche nehmen, häufig die Kleidung wechseln, oder diese nachts außerhalb vom Schlafzimmer abzulegen, kann schon zu einer gewissen Linderung und verbessertem Schlaf führen. Denn die Pollen bleiben auf der Haut, in den Haaren und auf der Kleidung haften – mit einer Dusche wäscht man sie einfach weg.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Bleibt noch ein Punkt: die Ernährung. Inwiefern spielt im Frühling eine Rolle?<\/b><BR \/>Dr. Marsoner: Wenn man seine Ernährungsgewohnheiten auch nur ein wenig nach dem Verlauf der Jahreszeiten richtet, dann markiert der Frühling den Start in eine neue Vielfalt. Das in unseren Breiten bekannteste Frühlingsgemüse ist der Spargel, aber bald schon kommen frisch geerntete Salate und Gemüsesorten auf den Teller. Es folgen Beeren und Früchte der Saison. Das ist im Sinne einer ausgewogenen, vitamin- und ballaststoffreichen Ernährung nicht nur gesund, sondern ein zusätzlicher Faktor für Wohlbefinden, sozusagen das „Vitamin-Sahnehäubchen“. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Somit stellen wir fest: Wer den Frühling bewusst mit allen Sinnen genießt, dürfte sich den einen oder anderen Gang zur Apotheke oder gar zur Hausärztin sparen?<\/b><BR \/>Dr. Marsoner: Wenn Sie so wollen, ja! Mehr Tageslicht, wärmere Temperaturen, mehr Bewegung, hormonelle Umstellung – all das wirkt sich positiv auf das Gemüt und das körperliche Wohlbefinden aus. Letzteres steigert das Leistungsvermögen und die Motivation – alles in allem ein gesunder Kreislauf bzw. kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung. Auf diese Weise erreichen wir einen „Reset“, also einen mentalen Neustart!