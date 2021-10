„Wer lebt denn so?“ – Kim Kardashians Tochter stichelt gegen Haus

„Sie sagt: “Dein Haus ist so hässlich, es ist komplett weiß! Wer lebt denn so?„“, sagte die 40-Jährige über ihre älteste Tochter in der „Ellen DeGeneres Show“.Die 8-jährige North teile in jeder Auseinandersetzung gerne gegen das eigene Wohnhaus aus, erklärte Kardashian.„Sie denkt einfach, das würde mir nahegehen und es ist ein bisschen gemein, denn ich mag mein Haus.“

apa