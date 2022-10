Wer wird Sportler des Jahres? STOL und SportNews tickern live

Wer im H1-Eventspace in der Messe Bozen nicht persönlich anwesend ist, kann dennoch in Echtzeit dabei sein, wenn das große Geheimnis gelüftet wird: im großen Liveticker, der online unter www.stol.it und www.sportnews.bz abrufbar sein wird.Ab 19.45 Uhr werden „Dolomiten“-Redakteurin Elisabeth Turker und „SportNews“-Reporter Thomas Debelyak die Leser der beiden Portale durch den Abend führen. Sie werden die Fans im Land auf dem Laufenden halten, wenn Südtirols beste Sportler um Dorothea Wierer & Co. den Saal betreten, Kurioses und Wissenswertes rund um die Veranstaltung preisgeben und zugleich die ersten sein, die das Ergebnis der diesjährigen Sportlerwahl der breiten Öffentlichkeit verkünden.