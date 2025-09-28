Also zurück zum Hahn. Hühner, und somit auch der Hahn, scharren eher auf Misthaufen, wenn sich Regen ankündigt. Das hat aber nichts mit dem Propheten-Potenzial von Geflügel zu tun. Herannahender Niederschlag lockt einfach mehr Regenwürmer nach oben, sodass diese von den Vögeln leichter zu erreichen sind. Bleibt das Wetter schön und die Würmer tiefer im Mist vergraben, so lohnt sich für Hühner der Aufwand nicht, und sie bleiben dem Misthaufen eher fern. <BR \/><BR \/>Auf das Fressverhalten von Hühnern sehr wohl Einfluss haben hingegen Veränderungen der Luftdruck- und Feuchtigkeitsverhältnisse. So kann man beobachten, dass Hühner schon am Vorabend einer drohenden Regenfront so lange wie möglich draußen bleiben, um Nahrung zu suchen.<BR \/><BR \/>Instinktiv suchen die Hühner weiträumig und so lange wie möglich nach Nahrung, um sich noch mal richtig den Bauch vollzustopfen. Umgekehrt ist es ein Hinweis auf gutes Wetter, wenn die Hühner abends relativ früh, bevor es dämmert, in ihren Stall gehen. Fazit: Das Federvieh darf sich durchaus „Wetterprophet“ nennen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218132_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Anders der Laubfrosch, der sogar den Spitznamen „Wetterfrosch“ trägt und den man sich zumeist in einem Glas mit Leiter vorstellt. Bei schönem Wetter soll der grüne Frosch angeblich die Leiter emporklettern. Tatsächlich klettern Amphibien – wenn es warm ist – auf der Suche nach Insekten an Pflanzen hoch. Das sagt nur etwas über den aktuellen Zustand der Temperaturen aus, jedoch nichts über das zukünftige Wetter. <BR \/><BR \/>Den Spitznamen „Wetterfrosch“ hätte sich vielmehr der Grasfrosch verdient. Bei sommerlich schönem Wetter sitzen die Amphibien am Teich geschützt oft stundenlang an derselben Stelle. Zieht schlechtes Wetter auf und die Luftfeuchtigkeit steigt, werden die Tiere aktiver. Die empfindliche Haut der Frösche ist nämlich auf Feuchtigkeit angewiesen, und so sieht man bei drohendem Regen oder Gewitter schon mal welche durch den Garten oder über Wege hüpfen.<h3>\r\nBleibt die Mieze draußen, hält das Wetter<\/h3>Als Schönwetter-Propheten haben sich Freigängerkatzen bewährt. Die Miezen haben sehr empfindliche Wärmerezeptoren und passen ihre Ausflüge entsprechend an. Kündigt sich Regen an, so kommen die Stubentiger lieber ins Haus. Bei schönem Wetter hingegen putzen sie sich ausgiebig. Bei Wärme schläft die Katze gerne länger als sonst und zeigt dabei öfters ihren Bauch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218135_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAmeisen: Bei Unwetter die Schotten dicht<\/h3>Zu den sensibelsten tierischen Wetterpropheten gehören Ameisen. Sieht man die Insekten nervös auf ihrem Haufen herumlaufen, so ist dies ein deutliches Zeichen für aufkommenden Regen. Die Ameisen bringen bei einem drohenden Wolkenbruch nämlich ihre Puppen nach oben, weil sich unten im Bau das Wasser sammelt. Die Rote Waldameise verschließt mit Harzkügelchen sogar die unten liegenden Entlüftungslöcher, damit kein Wasser eindringen kann. <BR \/><BR \/>Falsch liegt der Volksmund bei Schwalben: „Siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst Regenwetter du kriegen. Fliegen die Schwalben in den Höh’n, kommt ein Wetter, das ist schön.“ Dieses Sprichwort hat der Biologe Peter Biedermann aus Bern im Jahr 2009 widerlegt. Er untersuchte die Flughöhe von Mehl- und Rauchschwalbentrupps und glich diese mit dem aktuellen und folgenden Wetter ab. Sein Ergebnis: Schwalben fliegen bei schlechtem Wetter nicht tiefer als bei Sonnenschein. <BR \/><BR \/>Und: Gerade bei wechselhaftem Wetter kann der Luftdruck auch bei Sonnenschein tief sein. Und so fliegen die Schwalben auch bei Schönwetter mal knapp über dem Boden. Als Wetterboten taugen die Vögel also nicht zuverlässig.<h3>\r\n„Punxsutawney Phil“ liegt oft daneben<\/h3>Apropos unzuverlässig. Jedes Jahr am 2. Februar richten sich im Städtchen Punxsutawney in Pennsylvania alle Augen auf Phil, das Murmeltier. Während dieses „Groundhog Days“ soll der Nager vorhersagen, wie lange der Winter noch dauert. Dazu wird Phil im Wäldchen Gobbler's Knob aus seinem Bau ans Tageslicht gezogen.<BR \/><BR \/> Kann der verschlafene Nager seinen Schatten sehen und verkriecht sich direkt wieder im Bau, müssen die Amerikaner der Legende zufolge sechs weitere Wochen bibbern. Bleibt das Tier dagegen draußen, steht der Frühling angeblich vor der Tür. Ob Phil seinen Schatten sieht oder nicht, bestimmt ein Komitee. Dieses nimmt es laut Aufzeichnungen mit der Wahrheit jedoch nicht so genau. <BR \/><BR \/>Untersuchungen des US-Klimadatenzentrums zufolge sagte das Murmeltier in mehr als 100 Jahren das Winterende nur 17-mal richtig voraus. 2011 „verkündete“ Phil beispielsweise den baldigen Frühling. Es folgte ein Schneesturm, der als „Groundhog Day Blizzard“ in die Wettergeschichte einging. 2012 prophezeite Phil fälschlicherweise einen langen Winter. Das Jahr darauf hatte das Tier erneut einen falschen Riecher und machte den Amerikanern Hoffnung auf den Frühling. Stattdessen fegten im März und April Winterstürme durchs Land. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218138_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Prognose des Murmeltiers hat in Deutschland Parallelen – und zwar in zahlreichen Bauernregeln. Eine davon verlässt sich ebenfalls auf einen „Winterschläfer“: „Sonnt sich der Dachs in der Lichtmess-Woch (rund um den 2. Februar, Anm. d. Red.), geht er vier Wochen nochmal ins wärmende Loch.“ Dachse halten übrigens keinen echten Winterschlaf, sondern eine sogenannte Winterruhe. Sie sind in dieser Zeit zwar weniger aktiv und ziehen sich oft in ihren warmen Bau zurück, aber sie wachen zwischendurch immer wieder auf, um Nahrung zu suchen und ihr Geschäft zu erledigen. Ihr Körper bleibt dabei aktiv, und sie nehmen nur eine längere Ruhephase in Anspruch, um Energie zu sparen und die kalte Jahreszeit zu überstehen. <h3>\r\nSpinnende Spinne ist Sonnengarant<\/h3>Bei den Spinnen sind sich Wissenschaft und Volksmund einig. „Will man sich der Heumad sicher sein, holt man sich den Rat der Spinne ein“, sagt beispielsweise ein alter Spruch. Denn sie zählt zu den verlässlichsten Wetterpropheten. Dank ihrer vielen Sinneshaare am ganzen Körper kann die Spinne feinste Vibrationen wahrnehmen. <BR \/><BR \/>Sie baut ihr Netz dann, wenn sie sichergehen kann, dass es nicht gleich zerstört wird, also bei Schönwetter. Sitzt die Kreuzspinne schon frühmorgens in der Mitte des Netzes, gilt das als sicheres Zeichen für einen schönen Tag. Versteckt sie sich am Rand oder durchsucht hastig ihr Netz, dann drohen Regen oder Gewitter.