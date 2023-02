Wichtiger als Geschenke: Die kleinen Gesten im Alltag zählen

„ Der Valentinstag ist eine gute Gelegenheit, um seinem Partner zu zeigen, wie viel er einem bedeutet, aber es ist wichtig zu bedenken, dass Zeit und Aufmerksamkeit das ganze Jahr über wichtig sind, um eine enge und liebevolle Beziehung zu führen. ” — Familienseelsorger Toni Fiung

Toni Fiung: Zeit ist sehr kostbar. Und wer einander Zeit schenkt, zeigt, wie wertvoll und bedeutsam der andere/die andere ist. Zufriedene Paare wissen, wie wichtig die Paar-Zeit ist und wie gut ihnen diese Zeit zu zweit tut. Gemeinsam verbrachte Zeit fördert Bindung, weckt Vertrauen und schafft Intimität.Fiung: Jedes Paar wird miteinander verhandeln und individuell herausfinden, wie viel gemeinsame Zeit es braucht, damit das Wir-Gefühl gestärkt wird. Dabei geht es nicht nur um die Zeitdauer, sondern vielmehr um die Zufriedenheit mit der gemeinsam verbrachten Zeit. Diese Qualitätszeit dient der Festigung der Paarbeziehung. In einer Liebesbeziehung ist es sicherlich nicht nur an besonderen Tagen wichtig, einander Zeit zu schenken. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der dazu beiträgt, dass eine Beziehung stark und stabil bleibt.Fiung: Ob es ein romantisches Dinner, ein Spaziergang oder einfach nur ein paar liebevolle Worte sind – es geht darum, regelmäßig eine gute Zeit miteinander zu verbringen, zu zeigen, dass man Interesse füreinander hat und bereit ist, Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei ist die Qualität der Zeit ausschlaggebend.Fiung: Partnerzeit soll möglichst oft stattfinden können. Wenn ein Paar sich genügend Zeit schenkt, ist dies vor allem ein Ausdruck von Wertschätzung dem anderen gegenüber. Gemeinsam verbrachte angenehme Zeit ist das Wertvollste, das sich ein Paar schenken kann. Besonders in intensiven Phasen, die etwa vom Baby- und Kleinkindalltag stark geprägt sind, sind feste Paar-Zeiten notwendig, damit sich Partner nicht aus den Augen verlieren.Fiung: Das können Aktivitäten zu zweit sein, wie z. B. gemeinsames Kochen, Essen gehen oder ein Filmabend. Aber auch Zeit getrennt voneinander verbringen, um sich auf die eigenen Interessen zu konzentrieren und eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Dann den Partner/die Partnerin mit kleinen Gesten der Zuneigung überraschen, einfühlsam zuhören, wenn der Partner/die Partnerin von seinem/ihren Erlebten erzählt und dabei Verständnis zeigen.Fiung: Ein Geschenk zum Valentinstag kann zwar eine schöne Geste sein, aber es geht vor allem um die kleinen Dinge im Alltag, die zeigen, dass man sich Zeit füreinander nimmt. Eine liebevolle Nachricht, eine Umarmung oder ein Kompliment können ebenfalls viel bedeuten und zeigen, dass man einander wertschätzt. Der Valentinstag ist eine gute Gelegenheit, um seinem Partner zu zeigen, wie viel er einem bedeutet, aber es ist wichtig zu bedenken, dass Zeit und Aufmerksamkeit das ganze Jahr über wichtig sind, um eine enge und liebevolle Beziehung zu führen.